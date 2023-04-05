بطولة تشارلستون للتنس: التونسية أنس جابر تبلغ الدور الثالث وخروج مبكر للمصرية ميار شريف

© أ ف ب

فازت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر الثلاثاء على الأوكرانية ليسيا تسورونكو خلال منافسات دورة تشارلستون الأمريكية للتنس ذات الـ500، لتبلغ بذلك الدور الثالث من البطولة وتحافظ على رتبتها الخامسة عالميا. وبهذا الإنجاز تواجه جابر في الدور المقبل الأمريكية كارولين دوليهايد المشاركة ببطاقة دعوة أو التشيكية ليندا فروهفيرتوفا. في المقابل، ودعت المصرية ميار شريف الدورة مبكرا بخسارتها أمام بادوسا المصنفة 12 عالميا.

إعلان اقرأ المزيد

بعد غيابها عن دورتين متتاليتين بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة، بصمت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا على عودة قوية إلى بطولة تشارلستون الأمريكية لكرة المضرب ذات الـ500، بفوزها على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-3 و6-3، فيما خرجت المصرية ميار شريف من الدور الأول بخسارتها امام الإسبانية باولا بادوسا 3-6 و1-6 الثلاثاء.

في المباراة الأولى، حققت جابر المصنفة ثانية في الدورة الأمريكية فوزها الرابع فقط في ثماني مباريات خاضتها حتى الآن هذا العام، عندما تغلبت على تسورنكو خلال ساعة و28 دقيقة في ثاني مواجهة بينهما.

وثأرت التونسية التي غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من الأوكرانية التي كانت حسمت المواجهة الأولى بينهما في دور الـ32 لدورة دبي عام 2018.

وكانت جابر التي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الثماني الأوليات، عادت إلى المنافسات في دورة إنديان ويلز الأمريكية للألف وخرجت من الدور الثالث، ثم ودعت دورة ميامي للألف أيضا من الدور الثاني.

يذكر أن جابر حققت نتائج إيجابية في تشارلستون في الموسمين الماضيين حيث بلغت المباراة النهائية العام الماضي والدور نصف النهائي في العام الذي سبقه.

كما بلغت جابر المباراة النهائية للدورة ذاتها عام 2021 عندما كانت ضمن دورات الـ250.

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع الأمريكية كارولين دوليهايد المشاركة ببطاقة دعوة أو التشيكية ليندا فروهفيرتوفا.

وبلغت الدور الثالث أيضا البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا السادسة بتغلبها على الأمريكية سلون ستيفنز 3-6 و6-3 و6-2، والروسية أنا كالينسكايا بفوزها على الفرنسية أليزيه كورنيه 7-6 (7-4) و4-6 و6-2.

وضربت أزارنكا وكالينسكايا موعدا في الدور الثالث.

وودعت شريف الدورة مبكرا بسقوطها أمام بادوسا الثانية عشرة 3-6 و1-6.

وهي المرة الثانية التي تسقط فيها شريف أمام بادوسا بعد الأولى في ربع نهائي دورة لييدا الإسبانية عام 2013.

وخرجت من الدور الأول أيضا الأمريكية دانييل كولينز الثالثة عشرة بخسارتها امام مواطنتها شيلبي رودجرز 7-6 (7-2) و4-6 و1-6، والتشيكية ماري بوزكوفا السادسة عشرة بخسارتها أمام الإسبانية كريستينا بوكشا 5-7 و7-6 (7-3) و1-6

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك