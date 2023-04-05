ثلاثية جديدة لبنزيما تقود ريال مدريد للإطاحة ببرشلونة في نصف نهائي كأس الملك

بنزيما يحتفل بعد الهدف الرابع لريال مدريد ضد برشلونة في 5 نيسان/ أبريل 2023.

اكتسح فريق ريال مدريد الإسباني غريمه ومضيفه برشلونة برباعية نظيفة بينها "هاتريك" للنجم الفرنسي كريم بنزيما الأربعاء، ليتأهل الفريق الملكي إلى نهائي كأس الملك في كرة القدم، بعدما عوض خسارته ذهابا 1-صفر. وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل بتمريرة حاسمة من بنزيما، قبل أن يسجل الأخير ثلاثية تاريخية.

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‭‭‬‬سجل كريم بنزيما 3 أهداف، ليقود ريال مدريد للفوز 4-صفر على برشلونة، والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم الأربعاء، بعدما عوض خسارته ذهابا 1-صفر.

وسيطر برشلونة، الذي كان يسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي على ريال مدريد هذا الموسم، على المباراة في بدايتها، لكن الكلمة الأخيرة كانت من نصيب غريمه.

وتقدم ريال في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بفضل فينيسيوس جونيور الذي كلل هجمة مرتدة سريعة.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب بالنسبة لبرشلونة، عندما سدد بنزيما كرة سكنت الشباك بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، مستغلا تمريرة من لوكا مودريتش.

بعدها بـ8 دقائق، حصل ريال على ركلة جزاء، إثر مخالفة تعرض لها فينيسيوس داخل المنطقة، فنجح بنزيما في التسجيل من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 80، استغل بنزيما تمريرة فينيسيوس جونيور، ليكمل ثلاثية من الأهداف للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعدما قاد ريال للفوز 6-صفر على ريال بلد الوليد في الدوري مطلع الأسبوع.

ويواجه ريال في النهائي أوساسونا، على أمل تحقيق لقبه رقم 20 في المسابقة. وكان أوساسونا قد حجز مقعده في النهائي بتغلبه 2-1 على أتليتيك بيلباو في النتيجة الإجمالية.

فرانس24/ رويترز

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