مبابي غاضب بعد الاقتصار على صورته في حملة إعلانية لباريس سان جرمان

كرة القدم

مبابي يعرب عن غضبه على خلفية استخدام باريس سان جرمان صورته لوحده في حملة إعلانية.

أبدى المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي غضبه الخميس جراء استخدام فريقه باريس سان جرمان مقطع فيديو له في حملته الإعلانية للتذاكر الموسمية. ما أجبر النادي الباريسي على إزالة اللقطات في وقت لاحق. ولم يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفيلم مع انتشار أنباء عن مغادرة بطل العالم العاصمة الباريسية في نهاية هذا الموسم.

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أكد نجم باريس سان جرمان الخميس أنه "سيقاتل من أجل "حقوق الصورة الفردية" بعدما استخدم نادي العاصمة الفرنسية مقابلة معه في مقطع فيديو للترويج لمبيعات التذاكر للموسم المقبل.

وكتب كيليان مبابي عبر صفحته على إنستاغرام "لم يتم إبلاغي في أي وقت بمحتوى المقابلة".

وأردف بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 "بدت وكأنها مقابلة أساسية خلال يوم تسويقي في النادي. لا أتفق مع هذا الفيديو المنشور. هذا هو السبب في أنني أقاتل من أجل حقوق الصورة الفردية. باريس سان جرمان ناد كبير وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان-جرمان".

منشور كيليان مبابي عبر حسابه في إنستاغرام بشأن استخدام صوره من قبل باريس سان جرمان. © كيليان مبابي عبر إنستاغرام

وأمام ردّ فعل مبابي، عمد بطل فرنسا ومتصدر الدوري هذا الموسم، في وقت لاحق إلى إزالة الفيديو من موقعه على الويب وقناته على "يوتيوب"، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن مشاهدته على "يوتيوب".

واقتصر الفيلم الترويجي على حديث لقائد منتخب فرنسا مبابي لوحده.

ولم يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفيلم، في حين قال مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه من المقرر أن يغادر "البرغوث" الصغير العاصمة الباريسية في نهاية هذا الموسم.

دعا مبابي سابقا إلى احترام حقوق الصور الفردية للاعبين أثناء انضمامه إلى منتخب بلاده. في المقابل، لم يعلق باريس سان جرمان على تصريحات مبابي عند الاتصال به.

فرانس24/ أ ف ب

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