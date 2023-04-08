لاعب مانشستر سيتي السابق فنسان كومباني يعيد نادي بيرنلي إلى دوري النخبة بعد عام من نزوله

كرة القدم

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"هناك سبع مباريات وها نحن نحتفل. لم نتوقع ذلك". حقق المدافع البلجيكي السابق فنسان كومباني إنجازا كبيرا عندما قاد نادي بيرنلي إلى دوري النخبة الإنكليزي في كرة القدم "برميرليغ" عقب فوزه الجمعة على ميدلزبره 2-1، ما سمح له أن يبتعد في الصدارة بفارق 19 نقطة. وكان بيرنلي ضم كومباني كمدرب للفريق الأول عام 2022 بعد هبوطه.

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صعد نادي بيرنلي الذي يشرف على تدريباته المدافع البلجيكي السابق فنسان كومباني، بطل الدوري الممتاز أربع مرات كلاعب مع مانشستر سيتي، إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم بعد فوزه على ميدلزبره 2-1 الجمعة وإثر سلسلة من 19 مباراة دون خسارة.

وابتعد بيرنلي بفارق 19 نقطة عن لوتون الثالث.

وكان بيرنلي ضم كومباني عام 2022 بعد هبوطه إثر ستة مواسم في دوري النخبة "برميرليغ". مع هبوطه، تعين عليه تسديد جزء كبير من ديونه البالغة 78 مليون دولار وبيع عدد من لاعبيه الهامين. لكن كومباني (36 عاما) نجح في صناعة فريق جيد من الوجوه الجديدة، مستفيدا من علاقاته في بلجيكا ومع مانشستر سيتي لتعزيز تشكيلته.

وعبر مدرب أندرلخت سابقا عن تفاجئه من هذا الصعود السريع قائلا: "هناك سبع مباريات وها نحن نحتفل. لم نتوقع ذلك".

فرانس24/ أ ف ب

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