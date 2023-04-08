ميسي يقود باريس سان جرمان لاستعادة نغمة الانتصارات بالفوز على نيس

مدافع باريس سان جرمان الإسباني سيرجيو راموس (وسط) يحتفل مع زملائه بعد تسجيله هدفا خلال مباراة كرة القدم الفرنسية بين نيس وباريس سان جرمان. في 8 نيسان/ أبريل 2023

ساهم ليونيل ميسي في هدفين ليقود باريس سان جرمان لاستعادة توازنه بعد هزيمتين بالفوز 2-صفر على مضيفه نيس والحفاظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم السبت. وكان المدرب كريستوف غالتييه تعرض لانتقادات لاذعة بعد الخسارة في آخر مباراتين، لكن الفريق تعافى ليرفع رصيده إلى 69 نقطة من 30 مباراة. ويتقدم حامل اللقب بست نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل ثماني جولات من النهاية.

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استعاد باريس سان جرمان فارق النقاط الست عن منافسه المباشر لنس، الذي يلتقيه الأسبوع المقبل، بفوزه على مضيفه نيس بهدفين نظيفين، السبت، في المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 69 نقطة مقابل 63 للنس، الفائز على ستراسبورغ 2-1، الجمعة، في افتتاح المرحلة.

ودخل نيس المباراة دون أي خسارة في آخر 14 مباراة في مختلف المسابقات (8 انتصارات و6 تعادلات)، وهي ثاني أفضل سلسلة له في تاريخه بعد الأولى بين آب/أغسطس ونوفمبر من عام 1984. كما أنه لم يخسر في آخر 10 مباريات خاضها على أرضه في الدوري (5 انتصارات و5 تعادلات).

وخاض مدافع باريس سان جرمان البرازيلي ماركينيوس مباراته الرقم 400 مع فريقه، فبات ثالث أكثر لاعب تمثيلا في صفوفه في مختلف المسابقات، بعد جان مارك بيلورجيه (435) والإيطالي ماركو فيراتي (409).

في المقابل، كان كريستوف غالتييه مدرب فريق العاصمة يواجه فريقه السابق.

ويواجه غالتييه ضغوطا كبيرة على رأس الجهاز الفني لباريس سان جرمان، لا سيما بعد خروجه من دوري الأبطال بخسارة فريقه ذهابا وإيابا في ثمن النهائي أمام بايرن ميونيخ، وتراجع مستوى فريقه في الأسابيع الأخيرة، بعد خسارته مباراتين تواليا على أرضه أمام رين وليون في المرحلتين الأخيرتين.

وبعد أن أصاب البرتغالي دانيلو القائم بكرة رأسية (22)، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أطلق أنصار باريس سان جرمان في المباراتين الأخيرتين صافرات الاستهجان ضده، في التسجيل، مستغلا تمريرة عرضية من البرتغالي نونو منديش (26).

ورفع ميسي رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، مع 13 تمريرة حاسمة أيضا.

ورد نيس بمحاولات خجولة عموما، قبل أن يتصدى حارس باريس سان جرمان الإيطالي جانلويجي دوناروما ببراعة لكرة رأسية ماكرة من تيريم موفي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وضغط نيس في مطلع الشوط الثاني، وكاد المدافع البرازيلي دانتي يدرك التعادل، لكن كرته اصطدمت بالعارضة ثم القائم، قبل أن يشتت ماركينيوس الخطر (51).

ونجح باريس سان جرمان في حسم النتيجة لصالحه، عندما رفع ميسي ركلة ركنية تطاول لها المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس فوق الجميع، وأودعها رأسية داخل الشباك (76).

فرانس 24/ أ ف ب

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