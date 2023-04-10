أنس جابر تحرز بطولة تشارلستون للتنس وترتقي إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي

كرة المضرب

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التونسية أنس جابر تحرز لقب دورة تشارلستون الأمريكية بعد فوزها على السويسرية بيليندا. ساوث كارولينا، الولايات المتحدة في 09 أبريل/نيسان 2023.

ارتقت أنس جابر إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب الصادر الإثنين، غداة إحرازها لقب دورة تشارلستون الأمريكية ذات الـ500 نقطة على حساب السويسرية بيليندا بنتشيتش. وتوجت التونسية (28 عاما) باللقب الأول لهذا العام والرابع في مسيرتها الاحترافية، فصعدت مرتبة واحدة على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت الى المركز الخامس.

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توجت التونسية أنس جابر الأحد بلقب دورة تشارلستون الأمريكية ذات الـ500 نقطة على حساب السويسرية بيليندا بنتشيتش، لترتقي بفوزها إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب الصادر الإثنين.

How about THAT 🤩



🇹🇳 @Ons_Jabeur avenges her loss from last year’s final, defeating Bencic 7-6 6-4 to win the 2023 #CharlestonOpen title 👏 pic.twitter.com/LVFDHSC7eG — Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 9, 2023

وتوجت جابر (28 عاما) باللقب الأول لهذا العام والرابع في مسيرتها الاحترافية، فصعدت مرتبة واحدة على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت الى المركز الخامس.

وثأرت التونسية التي غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من السويسرية التي حرمتها من لقب الدورة الأمريكية العام الماضي.

Thank you @CharlestonOpen I’m so happy with this title ❤️🙏🏼 @BelindaBencic congrats on another spectacular final. My #TeamOJ I love you, you guys are the best 🫶 pic.twitter.com/YqTBrC47pj — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) April 9, 2023

وكانت جابر تأهلت إلى النهائي بفوزها السبت على الروسية داريا كاساتكينا 7-5 و7-5. وكسرت الأخيرة التي أحرزت لقب الدورة في 2017 إرسال جابر ثلاث مرات في المجموعة الأولى لتتقدم 5-2، قبل تعليق المباراة لعدة ساعات بسبب الأمطار، في وقت كانت الروسية متقدمة 5-3. وبعد استئناف المباراة، انتفضت جابر لانتزاع المجموعة الأولى 7-5 في 52 دقيقة. وبعد معركة جميلة بين البطلتين، فازت جابر بالمجموعة الثانية بالنتيجة لتبلغ بذلك أول نهائي لها في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها الرياضية.

وعادت التونسية الى المنافسات في دورة إنديان ويلز الأمريكية للألف وخرجت من الدور الثالث، ثم ودعت دورة ميامي للألف أيضا من الدور الثاني، قبل أن تتألق بشكل لافت في دورة تشارلستون حيث حققت نتائج إيجابية في الموسمين الماضيين عندما بلغت المباراة النهائية 2022 والدور نصف النهائي 2021.

كما بلغت جابر المباراة النهائية للدورة ذاتها في2021 عندما كانت ضمن دورات الـ250.

جدير بالعلم أن جابر استهلت الموسم بالمركز الثاني في التصنيف العالمي. وكان صعودها التغيير الوحيد على المراكز العشرة الأولى في التصنيف الذي تسيطر عليه البولندية إيغا شفيونتيك مدة عام أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والأمريكية جيسيكا بيغولا.

تصنيف لاعبات التنس العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8975 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6891

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5735

4. أنس جابر (تونس) 5031 (+1)

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4990 (-1)

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4346

7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4305

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3505

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3191

10. بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162

فرانس24/ أ ف ب

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