مانشستر سيتي يقسو على بايرن بثلاثية ويقطع شوطا كبيرا نحو نصف النهائي

© أ ف ب

مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند (يمينا) يحتفل مع زملائه بعد تسجيله هدفهم الثالث خلال مباراة الذهاب لفريقه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ. 11 نيسان/ أبريل 2023.

سجل رودري هدفا رائعا وحقق إرلينغ هالاند رقما قياسيا آخر على صعيد هز الشباك ليفوز مانشستر سيتي على بايرن ميونيخ 3-صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، ليواصل سيتي مساعيه لتحقيق اللقب القاري لأول مرة. ورفع هالاند الذي سجل الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 76 رصيده إلى 45 هدفا في جميع المسابقات، وهو رقم قياسي في موسم واحد للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إعلان اقرأ المزيد

قطع مانشستر سيتي الإنكليزي شوطا كبيرا نحو بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك باكتساحه ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، القادم من 8 انتصارات متتالية في دور المجموعات وثمن النهائي، بثلاثية نظيفة الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي.

ويدين سيتي بالفوز الكبير، الذي سيجعله يخوض لقاء الإياب الأربعاء في ميونيخ بأريحية كبيرة، إلى الإسباني رودري (27) والبرتغالي برناردو سيلفا (70) والنروجي إرلينغ هالاند (76) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة.

وتقاسم الفريقان الانتصارات في 6 مباريات جمعتهما في دور المجموعات، لكنها المواجهة الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها البافاري 6 مرات آخرها عام 2020، فيما يلهث سيتي المملوك إماراتيا وراء لقبه الأول.

ووضعت هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا ضد الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016، وأحرز معه لقب الدوري الألماني 3 مرات وكأس العالم للأندية.

كما أن غوارديولا، المتوج باللقب مدربا مع برشلونة في 2009 و2011، وقف في وجه المدرب الجديد لبايرن توماس توخيل، الذي حرمه المجد القاري في نهائي 2021، عندما كان على رأس الإدارة الفنية لتشلسي الإنكليزي (1-0).

وكما كان متوقعا، بدأ سيتي اللقاء بوجود هالاند في خط المقدمة، بعد عودته الموفقة من الإصابة، بتسجيله ثنائية في الفوز على ساوثمبتون 4-1 السبت في الدوري الممتاز.

وارتدت المواجهة طابعا ثأريا لهالاند، إذ خرج خاسرا من جميع المواجهات السبع السابقة التي جمعته ببايرن، حين كان يدافع عن ألوان الغريم بوروسيا دورتموند.

وأجرى غوارديولا تغييرا واحدا مقارنة بمباراة السبت، حيث بدأ ببرناردو سيلفا على حساب الجزائري رياض محرز.

من ناحية بايرن، قرر توخل البدء بجناح سيتي السابق لوروا سانيه في المقدمة بجانب سيرج غنابري، على حساب توماس مولر والسنغالي ساديو مانيه، وبدأ بالفرنسي بنجامان بافار في مركز الظهير الأيمن على حساب البرتغالي جواو كانسيلو المعار من سيتي بالذات.

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك