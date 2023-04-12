في خطوة رمزية... روسيا تمنع 333 رياضيا كنديا من دخول أراضيها

أولمبياد باريس 2024

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رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يتحدث خلال مؤتمر الإصلاح الأوكراني في تورونتو بكندا، 2 تموز/يوليو 2019.

بعد أن وقعوا خطابا الشهر الماضي يطالب اللجنة الأولمبية الكندية بدعم منع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 ما لم تنسحب قوات موسكو من أوكرانيا، قررت روسيا الأربعاء منع 333 كنديا من دخول أراضيها بينهم رياضيون بارزون مثل تيسا فيرتشو وهايلي ويكنهايزر. وهي عقوبات رمزية لأن روسيا محرومة من استضافة الأحداث الرياضية الكبرى ولا يوجد ما يدعو الرياضيين الكنديين لزيارة روسيا.

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في حظر هو الأول من نوعه وضم بطلتين أولمبيتين، أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء منع 333 كنديا من دخول أراضيها بينهم رياضيون بارزون مثل تيسا فيرتشو وهايلي ويكنهايزر.

وأغلب الرياضيين المدرجين على القائمة كنديون معتزلون وقعوا خطابا الشهر الماضي يطالب اللجنة الأولمبية الكندية بدعم منع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 ما لم تنسحب قوات موسكو من أوكرانيا.

واستبعدت العديد من الاتحادات الرياضية الدولية رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المحافل الدولية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

والعقوبات أغلبها رمزي إذ أن روسيا محرومة من استضافة الأحداث الرياضية الكبرى ولا يوجد ما يدعو الرياضيين الكنديين لزيارة روسيا.

وقالت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني "في ضوء العقوبات المعادية لروسيا التي يفرضها نظام ترودو بصورة دورية ضد مسؤولين وسياسيين وخبراء وصحافيين ورموز ثقافية ورياضيين من روسيا، وكذلك أي شخص لا يلائم التوجه السائد لأوتاوا والسلطات النازية الجديدة التي تدعمها في كييف، تقرر إغلاق باب الدخول إلى روسيا بصورة دائمة في وجه 333 مواطنا كنديا".

فرانس24/ أ ف ب

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