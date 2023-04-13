دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يتغلب على تشيلسي 2-صفر وميلان يهزم نابولي بهدف من الجزائري بن ناصر

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حقق ريال مدريد فوزا مريحا، الثلاثاء، أمام ضيفه تشيلسي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنتيجة 2-صفر من تسجيل بنزيمة وأسانسيو، فيما قاد الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان لحسم المواجهة الايطالية الخالصة مع نابولي 1-صفر.

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فاز ريال مدريد حامل اللقب على ضيفه تشيلسي 2-صفر الأربعاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في حين حسم ميلان المواجهة الإيطالية الخالصة مع نابولي بالتقدم عليه 1-صفر من تسجيل الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر.

على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، يدين ريال مدريد بالفوز الذي سيجعله يخوض لقاء الإياب في 18 الشهر الحالي على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن بأريحية، إلى الثلاثي كريم بنزيمة وماركو أسنسيو اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 22 و74، وفينيسيوس جونيور صاحب التمريرتين الحاسمتين.

وعقد تشيلسي مهمته أمام بطل المسابقة 14 مرة بعدما اضطر لخوض نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع بن تشلويل بالبطاقة الحمراء بعد خطأ ارتكبه عند حافة المنطقة على البرازيلي رودريغو.

وعانى تشيلسي مرة جديدة من العقم الهجومي حيث فشل في هز الشباك للمباراة الرابعة تواليا وهو ما يحصل معه للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر عام 1993.

بدأ ريال المباراة ضاغطا، إلا أن تشيلسي كان الأخطر بعد دقيقتين من صافرة البداية معتمدا على الهجمات المرتدة ومنها كرة بدأها نغولو كانتي ومررها إلى المهاجم جواو فيليكس الذي دخل المنطقة وسدد زاحفة صدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ورد الفريق المضيف بلعبة مشتركة على الجهة اليسرى للمنطقة بين فينيسيوس وبنزيمة الذي تخلص من البرازيلي تياغو سيلفا وسدد بقدمه اليسرى كرة صدها الحارس كيبا أريسابالاغا (12)، لكن الأخير فشل في محاولة أخرى بعد تمريرة في ظهر الدفاع من 25 مترا من داني كارفاخال إلى البرازيلي داخل المنطقة سددها مباشرة بقدمه اليسرى صدها الإسباني وتابعها بنزيمة في المرمى الخالي (22).

وهو الهدف الرابع لبنزيمة في 7 مباريات هذا الموسم والرقم 90 في مسيرته في المسابقة القارية الأم. كما سجل هدفه الـ20 في 27 مباراة خاضها أمام أندية إنكليزية، والسادس في 5 مباريات أمام تشيلسي.

استهل ريال الشوط الثاني كما أنهى الأول بعد مجهود فردي رائع من فينيسيوس على الجهة اليسرى ليدخل منطقة الجزاء ويمرر كرة إلى بنزيمة حولها بدوره إلى الكرواتي لوكا مودريتش خارج المنطقة ليسدد الأخير كرة لولبية مرت سنتيمترات فوق العارضة (51).

وسجل اللاعب البديل أسنسيو الهدف الثاني من تسديدة من حافة المنطقة بعد تمريرة حاسمة جديدة من فينيسيوس (74). وأهدر بنزيمة رأسية أمام المرمى (90+2)، وأنقذ روديغر فريقه بتصديه لتسديدة (90+4).

تقدم ضئيل لميلان

وعلى ملعب سان سيرو، سجل الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر الهدف الوحيد لفريقه ميلان في مرمى مواطنه نابولي ليقوده إلى الفوز. وجاء الهدف في الدقيقة 40.

خاض نابولي المباراة في غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية الأخيرة. في المقابل، دخل ميلان حامل اللقب سبع مرات آخرها عام 2007 بمعنويات عالية ضد منافسه الجنوبي بعد أن ألحق به خسارة قاسية برباعية نظيفة في عقر داره مطلع الشهر الحالي في الدوري المحلي.

فرانس24/ أ ف ب

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