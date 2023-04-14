الألعاب الأولمبية: أوكرانيا تمنع منتخباتها من التنافس في سباقات تضم رياضيين من روسيا وبيلاروسيا

أكدت وزارة الرياضة الأوكرانية الجمعة منع منتخباتها الرياضية من التنافس في المسابقات الأولمبية وغير الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تضم متنافسين من روسيا وبيلاروسيا. وانتقد بعض الرياضيين الأوكرانيين القرار بقولهم إنه سيؤدي إلى تدمير الرياضة الأوكرانية.

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قررت وزارة الرياضة الأوكرانية الجمعة منع المنتخبات الرياضي الوطنية من التنافس في المسابقات الأولمبية وغير الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضم متنافسين من روسيا وبيلاروسيا.

نُشر القرار على موقع وزارة الرياضة على الإنترنت ووقعه نائب وزير الرياضة ماتفي بيدني. وكتب على حسابه في تويتر: "إذا لم يشارك الأوكرانيون في المسابقات، فإننا نخلي الملاعب الرياضية الدولية تماما ونمنح ممثلي روسيا وبيلاروسيا الفرصة للترويج لرواياتهم ودعايتهم".

وانتقد بعض الرياضيين الأوكرانيين، بينهم متسابق التزلج الأولمبي فلاديسلاف هراسكيفيتش، الحظر قائلا إنه سيؤدي إلى تدمير الرياضة الأوكرانية.

وجاء القرار بعد أن أغضبت اللجنة الأولمبية الدولية كييف بتمهيد الطريق أمام الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا للتنافس كمحايدين رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

فرانس24/ رويترز

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