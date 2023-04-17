جائزة مارك فيفيان فوي 2023: 11 مرشحا يتنافسون لخلافة الإيفواري فوفانا كأفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي

كشفت قناة فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية الاثنين عن قائمة تضم 11 لاعبا سيتنافسون لنيل جائزة مارك فيفيان فوي التي تُمنح سنويا لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وضمن القائمة لاعبان مغربيان، أشرف حكيمي مدافع باريس سان جرمان ويونس عبد الحميد عميد فريق رانس. وكان الإفواري سيكو فوفانا من نادي لانس فاز بنسخة 2022.

إعلان اقرأ المزيد

تضم قائمة المرشحين لجائزة مارك فيفيان فوي 2023، والتي تمنحها كل سنة فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية لأفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي لكرة القدم، لاعبين مغربيين هما أشرف حكيمي نحم منتخب "أسود الأطلس" ونادي باريس سان جرمان ويونس عبد الحميد أقدم لاعبي نادي رانس.

فيما يلي قائمة المرشحين:

يونس عبد الحميد (المغرب)، نادي رانس

يونس عبد الحميد © أسوشيتد برس

يعد يونس عبد الحميد أقدم لاعبي نادي رانس حيث التحق بصفوف الفريق في 2017، وهو أكبر اللاعبين سنا إذ يبلغ 35 عاما. يتميز أداء المدافع المغربي الذي رُشح لدورات سابقة بانتظام مشاركاته في مباريات النادي، عدا في حالات الإصابة أو العقوبة. بفضل مساهمته في دفاع صمد لـ 19 مباراة دون هزيمة، يكون "أسد الأطلس" قد حقق أفضل مواسم مساره الكروي لحد الآن.

ماما بالدي (غينيا بيساو)، تروا

ماما بالدي يسعى لتخطي المدافع المغربي يونس عبد الحميد. © أ ف ب

في قلب فريق يكافح من أجل الحفاظ عليه، يبرز مهاجم غينيا بيساو كأحد أفضل العناصر هذا الموسم. من الواضح أن ماما بالدي، البالغ من العمر 27 عاما، قد اتخذ خطوة كبيرة هذا العام والتي تمثلت في تغلبه على سجله التهديفي بسبعة أهداف في موسم واحد وجذب انتباه الأندية الأكثر أهمية من تروا.

محمد كامارا ( مالي ) ، موناكو

محمد كامارا. © أ ف ب

قادما على رؤوس أصابعه، تم اختبار اللاعب المالي لأنه كان من المتوقع أن يكون بديلا لأوريليان تشواميني الذي غادر في 2022 إلى ريال مدريد. بعد بضعة أشهر، أثبت محمد كمارا، صاحب الـ 23 عاما، أن مسؤولي النادي لم يكونوا مخطئين. مقاتل، بلا كلل في خط الوسط، يشكل "النسر" ثنائي صدمة جديد مع يوسف فوفانا في الدوري الفرنسي.

حبيب ديالو ( السينغال ) ستراسبورغ

حبيب ديالو، لاعب ستراسبورغ. © أ ف ب

لم يسبق أن فاز سنغالي بجائزة مارك فيفيان فوي، فهل يضع حبيب ديالو نهاية لغياب "الأسود" عن التتويج؟ لم ينطلق لاعب ستراسبورغ البالغ من العمر 27 عاما انطلاقة قوية أبدا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مثل هذا الموسم، على الرغم من مخاوف ناديه في سباق الحفاظ عليه. يعد ديالو هدافا ذو فعالية في الـ 18 مترا تعقد عليه الآمال الألزاسية للبقاء في النخبة.

سيكو فوفانا (ساحل العاج)، لانس

سيكو فوفانا © أ ف ب

احتل سيكو فوفانا مركزا متقدما في مسابقة جائزة مارك فيفيان فوي عام 2022. اكتسب الإيفواري ثقلا ملحوظا مع نادي لانس الذي أصبح يحمل شارة قيادته. فوفانا (28 عاما) يعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الفرنسي.

أشرف حكيمي ( المغرب ) ، باريس سان جرمان

أشرف حكيمي © أسوشيتد برس

يقول نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي عن زميله أشرف حكيمي بأنه أفضل ظهير أيمن في العالم. اللاعب المغربي، الذي انضم إلى صفوف النادي الباريسي في 2021 مقابل ستين مليون يورو قادما من إنتر ميلان، قدم أداء وُصف بالمذهل خلال نهائيات كاس العالم التي نظمت في قطر رفقة منتخب بلاده، حكيمي يعتبر اليوم عنصرا أساسيا في الفريق. يتميز بنشاطه الكبير في الجناح، وقدرته على تقديم التمريرات الحاسمة وذلك من دون إهمال مهامه الدفاعية.

شانسيل مبيمبا ( الكونغو الديمقراطية ) ، أولمبيك مرسيليا

شانسيل مبيمبا. © أ ف ب

في نادي مرسيليا المتطلب، لم يتأخر لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية لكسب الجمهور. مدافع منتظم، ملفت للنظر، جيد فنيا، وهداف بالإضافة إلى ذلك، شانسيل مبيمبا بلا شك مع لاعب نادي تشيلي أليكسي سانشيز، يعد أفضل لاعب في أولمبيك مرسيليا هذا الموسم. في الثامنة والعشرين من عمره، هل سيكون ثاني "فهد" بعد غايل كاكوتا في عام 2021؟

تيريم موفي ( نيجيريا ) ، نيس

تيريم موفي يحتفي مع زميله بلال براهيمي بتأهل فريقه لربع نهائي كأس المؤتمر الأوروبي. 16 مارس/آذار 2023. © رويترز

بالانتقال من لوريان إلى نيس خلال الموسم الجاري، احتاج "النسر الخارق" البالغ من العمر 23 عاما إلى وقت للتأقلم، لكنه لم يفقد فعاليته أمام المرمى. ينوي نادي نيس أن يجعل النيجيري أحد قادة كتيبته لطموحاته المحلية والقارية؛ وهذا جيد بالنسبة له، فهو على استعداد لاتخاذ الخطوة الكبيرة.

أماري تراوري (مالي)، رين

أماري تراوري © أ ف ب

مثل العام الماضي، فإن المالي البالغ من العمر 31 عاما هو واحد من أوائل المرشحين لجائزة مارك فيفيان فوي. حتى أنه احتل المركز الثاني متقدما على المغربي نايف أكرد وخلف الإيفواري سيكو فوفانا. كابتن وظهير رين الأيمن. على الرغم من معاناة تراوري من الإصابة هذا الموسم، لا يزال يمثل دليل نادي منطقة بروتاني، لموسمه السادس وربما الأخير في رين.

مارشال مونيتسي ( زيمبابوي)، رانس

مارشال مونيتسي. © أ ف ب

في عمر الـ 26، يقضي المحارب أفضل موسم له منذ أربع سنوات ومنذ وصوله إلى استاد رانس. يعتبر الدولي الزيمبابوي سيد خط الوسط من خلال دوره كحامل للشعلة مما يسمح له بأن يكون فعالاً في استرجاع الكرة وحاسماً على المستوى الهجومي.

عبد الصمد ساليس ( غانا ) ، لانس

لاعب لانس ساليس عبد الصمد. © أ ف ب

في لانس، يوجد سيكو فوفانا، ولكن هناك أيضا عبد الصمد ساليس. لاعب وسط غاني لا يعرف الكلل ومكمل مثالي لقائد لانس الإيفواري في خط الوسط. "النجم الأسود" بصدد التوقيع على موسم كامل للعام الثالث في فرنسا، عقب عامين في نادي كليرمون.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك