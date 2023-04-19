حكام الدوري الإسباني يشتكون من "حملة محسوبة ومنظمة" ضدهم ويطالبون بـ"الاحترام"

كرة القدم

حكم يدير مقابلة بين ريال مدريد وبرشلونة

اشتكى حكام كرة القدم الإسبان في بيان الثلاثاء من "حملة محسوبة ومنظمة بشكل مثالي" تستهدفهم. وهذا، بعد شكاوى في المدة الأخيرة من أندية الدرجة الأولى ومسؤولي الدوري حيال إدارة المباريات. وطالبوا بـ"احترام" هذا المكون الأساسي للعبة كرة القدم.

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هي "حملة محسوبة ومنظمة بشكل مثالي"، هكذا عبر الحكام الإسبان في بيان عن غضبهم مع تزايد الشكاوى في الآونة الأخيرة من أندية الدرجة الأولى ومن مسؤولي الدوري الإسباني لكرة القدم حيال إدارة المباريات، مطالبين بـ"الاحترام".

وقالت اللجنة الفنية للحكام في بيان: "بصفتنا حكام محترفون في كرة القدم الإسبانية، نريد أن نعرب عن قلقنا العميق حيال الوضع المؤسف الذي نشأ".

وأضافت: "نأسف للهجمات المتواصلة من قبل رابطة الدوري الإسباني ومسؤوليها الرئيسيين"، مشيرة إلى أن الحكام هم أهداف "حملة محسوبة ومنظمة بشكل مثالي".

واشتدت الانتقادات منذ بروز قضية نادي برشلونة مع الرئيس السابق للجنة الحكم خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

وكان الادعاء الإسباني اتهم برشلونة الشهر الماضي، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لشركة يملكها نيغريرا.

ومن المقرر أن تعقد أندية الدوري الإسباني اجتماعا استثنائيا الأربعاء، وسيحضره رئيس النادي الكاتالوني جوان لابورتا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأندية ستدرس أيضا جعل لجنة التحكيم الفنية هيئة مستقلة عن الدوري الإسباني.

فرانس24/ أ ف ب

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