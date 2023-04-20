التونسية أنس جابر تعود من التأخر وتبلغ ربع نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب

التونسية أنس جابر تفوز في دور الـ16 على لاتفيا يلينا أوستابينكو ضمن منافسات بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس. ألمانيا في 19 أبريل/نيسان 2023.

تأهلت المصنفة رابعة عالميا التونسية أنس جابر الأربعاء إلى ربع نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب بعد عودتها من التأخر في المجموعة الأولى وتغلبها على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-1، 5-7، 3-6. وتخوض جابر المنافسات في المدينة الألمانية بعد تتويجها منذ قرابة عشرة أيام باللقب الرابع في مسيرتها في دورة تشارلستون الأمريكية.

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تمكنت المصنفة رابعة عالميا التونسية أنس جابر من العودة بعد تأخر في المجموعة الأولى لتفوز الأربعاء على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-1، 5-7، 3-6 وتبلغ ربع نهائي دورة شتوتغارت للتنس.

وتخوض جابر المنافسات في شتوتغارت بعد تتويجها منذ قرابة عشرة أيام باللقب الرابع في مسيرتها في دورة تشارلستون الأمريكية.

وبعد أن أعفيت من الدور الأول على غرار المصنفات الأربع الأوليات، عانت جابر في المجموعة الأولى من خسارتها بنتيجة كاسحة وعادت من تأخر 5-3 في الثانية قبل أن تقلب الطاولة على منافستها بطلة رولان غاروس 2017.

وتلتقي تاليا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة وبطلة إنديان ويلز، أو البرازيلية بياتريز حداد مايا.

كما تأهلت أرينا سابالينكا، الثانية عالميا وبطلة أستراليا المفتوحة، إلى ربع النهائي بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا للمرة الثالثة هذا العام 6-2، 6-3.

فرانس24/ أ ف ب

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