دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يتعادل مع بايرن ميونيخ ويلاقي ريال مدريد في نصف النهائي

دوري أبطال أوروبا

أقصى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مضيفه بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء إثر تعادله 1-1 في إياب ربع النهائي، مستفيدا من فوزه 3-0 ذهابا ليبلغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا حيث سيلاقي نادي ريال مدريد.

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تأهل نادي مانشستر سيتي بعد تعادله الإيجابي مع نظيره بايرن ميونيخ الأربعاء بهدف لمثله في إطار مباراة إياب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا وبعدما استفاد من ثلاثيته النظيفة في مباراة الذهاب.

وافتتح النرويجي إرلينغ هالاند التسجيل للضيوف في الدقيقة (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الاول، فيما عادل يوزوا كيميش لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة (83) من المباراة.

وبذلك، يضرب بطل إنكلترا موعدا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14) والذي أقصى تشيلسي الإنكليزي 4-0 في مجموع المباراتين. وسيتجدد اللقاء بين سيتي وريال في نصف النهائي على غرار الموسم الماضي في الدور ذاته عندما تأهل الملكي 6-5 في مجموع المباراتين.

وبقي سيتي، وصيف بطل أوروبا 2021، على المسار الصحيح لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، حيث لا يزال في قلب الصراع على لقب الدوري الإنكليزي مع أرسنال ويخوض السبت نصف نهائي الكأس المحلية. وبات أول فريق يسجل على أرض بايرن في دوري الأبطال هذا الموسم بعد أن حقق البافاري قبل الأربعاء أربعة انتصارات من أربع مباريات في المسابقة القارية بشباك نظيفة، بينها أمام برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي ومن ثم باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي.

ويمر بايرن بفترة متزعزعة بعد إقالة مدربه يوليان ناغلسمان الذي حقق معه العلامة الكاملة في دوري الأبطال (8 انتصارات من 8 مباريات)، وتعيين توماس توخل الذي اكتفى بقيادته بفوزين مقابل هزيمتين وتعادلين في ست مباريات وخرج معه من المسابقة القارية والكأس المحلية ويتقدم بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند في البوندسليغا. وقال مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا "عانينا في الشوط الأول أمام فريق كبير لكننا دافعنا بشكل جيد قبل أن تتحسن الأمور في الشوط الثاني".

وأفلت بايرن من طرد مبكر بعد أن أشهر الحكم بداية البطاقة الحمراء المباشرة بوجه المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو لعرقلته هالاند الذي كان في طريقه إلى المرمى منفردا، قبل أن يلغيها بعد أن تبين أن النرويجي كان متسللا (19). وتسبب أوباميكانو بركلة جزاء بعد أن لمس الكرة بيده إثر تسديدة من الألماني إلكاي غوندوغان، لكن هالاند أهدر المحاولة بعد أن سدد الكرة فوق العارضة (37).

وهذه أول مرة يهدر هالاند فيها ركلة جزاء منذ وصوله إلى سيتي في مطلع الموسم والأولى في 16 محاولة على صعيد الأندية، ويعود آخر إخفاق إلى أبريل/نيسان 2021 عندما كان لا يزال في صفوف بوروسيا دورتموند ضد أونيون برلين في الدوري الألماني.

واستمرت الأمسية السيئة لأوباميكانو بعد أن سقط أمام هالاند عندما وصلت كرة للنرويجي من البلجيكي كيفن دي بروين وتوغل إلى المنطقة، استفاد من سقوط الفرنسي وسدد كرة في منتصف الشباك (55) مسجلا هدفه الـ48 في 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وهذا الهدف رقم 35 لهالاند في دوري الأبطال في 27 مباراة وبات أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم وعلى بعد مسافة من الرقم السابق (42 مباراة للهولندي رود فان نستلروي). دفع بعدها مدرب بايرن توماس توخل بديفيس بدلا من كانسيلو والسنغالي ساديو مانيه الذي عاقبه ناديه بإيقافه عن مباراة الدوري ضد هوفنهايم الأسبوع الماضي (1-1) بعد مشادة مع سانيه إثر الخسارة ضد سيتي.

وبحسب الصحف الألمانية، فإن مانيه قام بتوجيه لكمة إلى وجه سانيه ليسيل الدم من شفة الأخير. وتحصل البافاري على ركلة جزاء للمسة على يد على السويسري مانويل أكانجيه، ترجمهما كيميش بنجاح (83).

فرانس24/ أ ف ب

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