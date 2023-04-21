التونسية أنس جابر تتأهل لنصف نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب لتواجه البولندية شفيونتيك

الكرة الصفراء

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا الجمعة نصف نهائي دورة شتوتغارت الألمانية لكرة المضرب بفوزها السهل على البرازيلية بياتريز حداد مايا بمجموعتين دون رد. وستواجه التونسية في نصف النهائي البولندية المصنفة أولى عالميا إيغا شفيونتيك الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا بمجموعتين لواحدة.

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تأهلت التونسية أنس جابر الجمعة إلى نصف نهائي دورة شتوتغارت الألمانية لكرة المضرب بفوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا 6-3 و6-صفر.

وهذا الفوز هو السابع تواليا لجابر هذا الموسم في 7 مباريات خاضتها على الملاعب الترابية وستواجه في نصف النهائي البولندية إيغا شفيونتيك الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا 4-6 و6-1 و6-2.

من جهتها، قلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا، تأخرها بمجموعة لتفوز على الإسبانية باولا بادوسا 4-6، 6-4 و6-4 في ساعتين ونصف.

وهذه هي المرة الثانية تواليًا التي تبلغ سابالينكا، حاملة لقب أستراليا المفتوحة، نصف نهائي دورة شتوتغارت.

وجددت البيلاروسية فوزها على بادوسا (31 عالميا) في الدورة ذاتها بعد أن أقصتها من نصف نهائي العام الماضي لتعادل المواجهات بينهما 2-2.

وهذه المرة الرابعة التي تبلغ سابالينكا نصف النهائي هذا العام من ست دورات شاركت فيها.

لا تزال البيلاروسية تبحث عن لقبها الأول في شتوتغارت بعد أن حلت وصيفة في 2021 للأسترالية آشلي بارتي و2022 للبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى التي تدافع عن لقبها هذا العام. وتلتقي في نصف النهائي مع الروسية أناستازيا بوتابوفا الفائزة على الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة عالميا 4-6 و6-3 و6-3.

وتبحث سابالينكا التي حصدت لقب بطولة أستراليا بداية العام عن لقب أول لها في شتوتغارت.

فرانس24/ أ ف ب

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