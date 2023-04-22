دوري أبطال أفريقيا: الترجي التونسي يعود بفوز هام من ملعب شبيبة القبائل الجزائري

فاز الترجي التونسي، أحد عمالقة كرة القدم في أفريقيا مساء الجمعة بالعاصمة الجزائرية في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على نظيره شبيبة القبائل الجزانري بهدف وحيد على أرضه ووسط جمهوره. وكانت المباراة ضعيفة المستوى لكن هذه النتيجة وضعته على مشارف الدور نصف النهائي.

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عاد الترجي التونسي بالأمر الأهم من مباراته الهامة ضد مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بعدما غلبه بهدف نظيف الجمعة على ملعب "5 جويلية" في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وسجل الهدف الوحيد محمد علي بن حمودة (54).

وقدم بطل الدوري التونسي مباراة ضعيفة المستوى، إلا أنه عرف كيف يخرج بنتيجة مهمة وضعته على مشارف الدور نصف النهائي. وقال المدرب المساعد نادر داود بعد اللقاء في حديث تلفزيوني "صحيح لم نقدم الأداء المطلوب اليوم لكن استطعنا التفوق، إنما لم نتأهل بعد إذ تنتظرنا مواجهة صعبة في رادس". وأضاف "كنا على يقين بأن الفريق الجزائري سيصعب الأمور علينا عبر رمي كل أوراقه منذ البداية وقد تعاملنا مع الموقف بتأنٍّ ولا سيما بعد افتتاح التسجيل إذ حاولنا تسيير الأمور على طريقتين، وقمنا بتغييرات فعالة للحد من خطورة لاعبي الشبيبة".

ونشط فريق "باب سويقة" في الدقائق الأولى من اللقاء محاولا انتزاع تقدم سريع لوضع الضغط على أصحاب الأرض، وسدد الجناح الليبي حمدو الهوني كرة بعيدة مرت بجانب المرمى الجزائري (4). وتألق حارس مرمى "الكناري" محمد حديد ليبعد تصويبة محمد علي بن رمضان القوية من ركلة حرة مباشرة (23).

وحرم الحارس التونسي الدولي معز بن شريفية الفريق الجزائري من التقدم عندما تصدى ببراعة لتسديدة محمد بومشيرة القوية إثر تمريرة من كسيلة بوعالية (30). وواصل الشبيبة أفضليته مع انطلاقة الشوط الثاني الذي شهد مشاركة المهاجم دادي مواقي الذي منح النشاط للهجوم الجزائري باختراقاته وسرعته، إلا أن الفريق التونسي باغت مضيفه على غفلة من دفاعه عندما لعب الليبي كرة من رمية تماس مباشرة إلى محمد علي بن حمودة الذي توغل قليلا وأسكن الكرة في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس حديد (54).

وهاجم لاعبو القبائل بضراوة سعيا لإدراك التعادل، الذي كاد يتحقق عندما اخترق مصطفى عليلي عن الناحية اليسرى وسدد كرة قوية من مسافة قريبة تصدى لها بن شريفية (88). وواصل الحارس الدولي التونسي تصدياته وهذه المرة بقدمه تجاه تسديدة عليلي مبقياً على شباكه نظيفة (90+5).

وسيلتقي الفائز من المواجهة مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري والرجاء الرياضي المغربي. ويلعب السبت أيضا الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب بضيافة سيمبا التنزاني، فيما يستضيف شباب بلوزداد الجزائري في ملعب "نيلسون مانديلا" ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

فرانس24/ أ ف ب

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