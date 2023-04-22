دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يتعثر أمام مضيفه سيمبا التنزاني وينهزم بهدف وحيد

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مشجعو الوداد البيضاوي في ملعب "محمد الخامس" في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء. 26 شباط/فبراير 2022.

مني الوداد الرياضي المغربي السبت بهزيمة هي الأولى بقيادة مدربه الإسباني كارلوس غارديو بعد 10 مباريات أمام سيمبا التنزاني الذي استضاف مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري ابطال أفريقيا لكرة القدم. ورغم سيطرة حامل اللقب على المباراة خلال دقائقها الأولى، فقد أثر غياب أسماء مهمة على مستواه وبدا مرتبكا، الأمر الذي منح سيمبا المضيف فرصا استثمرها بشكل جيد.

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فاز فريق سيمبا التنزاني السبت على نظيره المغربي الوداد الرياضي بهدف نظيف سجله اللاعب جان باليكي في الدقيقة الـ 31، وذلك خلال مباراة ذهاب الدور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي استضافها ملعب دار السلام.

وتأثر الفريق المغربي بعوامل عدة منها اللعب في أجواء ماطرة، وغياب لاعبين مؤثرين ولا سيما الهداف السنغالي بولي سامبو والحارس أحمد رضى التكناوتي.

وقدم "وداد الأمة" الأداء الأسوأ منذ تولي الإسباني خوان كارلوس غاريدو الإشراف على الفريق، إلا أن الفرصة سامحة للتعويض في لقاء الإياب الجمعة المقبل في الدار البيضاء.

وبدأ الوداد مسيطرا في الدقائق الأولى وانفرد سيف الدين بوهرة لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة.

واستلم أصحاب الأرض زمام السيطرة تدريجيا إذ سدد جان باليكي كرة قوية مرت بمحاذاة المرمى.

وانبرى دينيس كيبورد لركلة حرة أرسلها أمام مرمى الوداد حيث فشل المدافعين في إبعادها فتابعها جان باليكي بهدوء إلى شباك الحارس يوسف المطيع. واعترض غاريدو على صحة الهدف بداعي وجود تسلل.

وارتبك الفريق المغربي مما منح فرصا عدة لأصحاب الأرض، وتصدى مطيع لتسديدة قوية من باليكي، قبل أن تتوقف المباراة بسبب الضباب إثر إشعال الجمهور الأسهم النارية.

ولم يستعد لاعبو الفريق المغربي تركيزهم بعد الاستراحة إذ كاد الزامبي كلاتوس شاما أن يعزز تقدم سيمبا إلا أنه سدد بجانب المرمى.

وتحسن أداء حامل اللقب بعد تغييرات غاريدو مع دخول زهير المترجي وعماد الخنوس وعبد الله حمود، إلا أنه عانى لاختراق الدفاع التنزاني التكتل، وسدد هشام بوسفيان كرة قوية من داخل المنطقة مرت فوق المرمى.

فرانس24/ أ ف ب

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