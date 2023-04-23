برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني بفوزه على أتليتيكو مدريد والنصيري يقود إشبيلية لفوز صعب

سجل المهاجم فيران توريس هدفا قبل الاستراحة ليمنح برشلونة الفوز 1-صفر على ضيفه أتليتكو مدريد ثالث الترتيب، ليشدد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويقترب خطوة من لقبه رقم 27 للمسابقة اليوم الأحد. وفي البطولة ذاتها تابع المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري تألقه في الآونة الأخيرة، وقاد فريقه إشبيلية إلى فوز ثمين وقاتل على ضيفه فياريال 2-1.

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حقق برشلونة الأهم، واستعاد توازنه، مقتربا من اللقب الأول منذ 2019، بحسم القمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 1-صفر الأحد في المرحلة الثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين برشلونة بفوزه إلى مهاجمه الدولي فيران توريس، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الـ44.

وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين مخيبين أمام جيرونا وخيتافي، واستعاد فارق النقاط الـ11 التي تفصله عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، حامل اللقب الموسم الماضي، والفائز على ضيفه سلتا فيغو 2-صفر السبت.

وأسدى برشلونة خدمة للنادي الملكي، بعدما مكن الأخير من الابتعاد بفارق خمس نقاط عن جاره، ووضع حدا لسلسلة من ستة انتصارات تواليا لأتلتيكو في الليغا.

أهمية الفوز

وقال توريس في تصريح لقناة "موفيستار": "كان يتعين علينا الفوز مهما كان الأمر، كان من المهم أن نتقدم خطوة كبيرة للأمام في البحث عن لقب الدوري".

وأضاف: "الفريق عمل بجهد كبير، والجماهير كانت معنا منذ اللحظة الأولى، والنتيجة كانت في مصلحتنا".

أما مدربه تشافي هرنانديز، فأشاد بحارس مرماه الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، الذي أنقذ مرماه من فرص عدة، وقال في تصريحات للصحافيين: "لطالما قلت إن مارك من بين أفضل 3 حراس مرمى في العالم، وبالنسبة لمباراتنا، أعتقد أنه الأفضل"، مضيفا: "إنه ضمانة دفاعنا أيضا، العمل الدفاعي أساسي، ومارك كان حاسما في لحظات متعددة".

في المقابل، قال حارس مرمى أتلتيكو مدريد الدولي السلوفيني يان أوبلاك: "الدوري الإسباني كان صعبا منذ فترة، ولا يزال كذلك، لم نتمكن من جعله أكثر إثارة قليلا"، في إشارة إلى فشل فريقه في الفوز.

وأضاف: "إذا استمر برشلونة على هذا النحو، مع الأفضلية التي لديهم (فارق النقاط الـ11)، سيفوزون بهذا الدوري".

النصيري يتألق من جديد

وتابع المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري تألقه في الآونة الأخيرة، وقاد فريقه إشبيلية إلى فوز ثمين وقاتل على ضيفه فياريال 2-1.

وتقدم إشبيلية عبر مهاجمه رافا مير في الدقيقة الـ34، بتسديدة قوية رائعة من داخل المنطقة، إثر تمريرة من سوسو، لكن فياريال نجح في إدراك التعادل عبر قطب دفاعه باو توريس مطلع الشوط الثاني (57).

ودفع المدرب الجديد لإشبيلية خوسيه لويس منديليبار بالنصيري في الدقيقة الـ58 بدلا من مير، فنجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، عندما ارتقى فوق الجميع وتابع برأسه كرة من ركلة ركنية، انبرى لها القائد الكرواتي إيفان راكيتيتش وأسكنها إلى يسار الحارس المخضرم بيبي رينا، الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تعانق شباكه.

وهو الهدف الثامن هذا الموسم في الليغا للنصيري، الذي سجل ثنائية من الثلاثية التي فاز بها الفريق الأندلسي على مانشستر يونايتد الإنكليزي الخميس، في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ورفع النصيري غلته إلى 51 هدفا بألوان إشبيلية في 147 مباراة في جميع المسابقات.

وصعد إشبيلية إلى المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، مقابل 47 لفياريال السادس، والذي مني بخسارته الثانية تواليا.

فالنسيا يتنفس الصعداء

وتنفس فالنسيا الصعداء، بفوزه الثمين على مضيفه إلتشي صاحب المركز الأخير 2-صفر.

وحسم فالنسيا نتيجة المباراة في شوطها الأول، بهدفي البرازيلي صامويل لينو (19) وغونسالو فيردو (42 خطأ في مرمى فريقه).

وهو الفوز الأول لفالنسيا بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد، والثامن هذا الموسم، فاستغل تعادل إسبانيول مع قادش سلبا الجمعة في افتتاح المرحلة، وتخلص من المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وارتقى فالنسيا إلى المركز الثامن عشر مع 30 نقطة خلف ألميريا، بسبب المواجهتين المباشرتين، بعد أن خسر الأخير أمام أتلتيك بلباو 1-2 السبت، وبفارق نقطتين أمام إسبانيول الذي تراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

في المقابل، مني إلتشي بخسارته الخامسة تواليا والـ21 هذا الموسم، فازدادت مهمته في البقاء صعوبة، بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.

فرانس 24/ أ ف ب

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