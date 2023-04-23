دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري وصنداونز الجنوب أفريقي يقتربان من التأهل إلى نصف النهائي

كرة القدم

لاعب الأهلي المصري حسين الشحات في مواجهة لاعب الهلال محمد سعيد خلال مباراة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا. مصر في 1 أبريل/نيسان 2023.

بات الأهلي المصري وصنداونز الجنوب أفريقي على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تغلب الأول السبت على ضيفه الرجاء الرياضي المغربي 2-صفر، وضرب الثاني بقوة خارج ملعبه بإسقاطه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري 4-1 في ذهاب الدور ربع النهائي.

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وضع كل من الأهلي المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي قدما في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب الأول على ضيفه الرجاء الرياضي المغربي 2-صفر، وضرب الثاني بقوة خارج ملعبه بإسقاطه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري 4-1 السبت في ذهاب الدور ربع النهائي.

وعاد الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب بنتيجة مخيبة من أرض سيمبا التنزاني بخسارته بهدف نظيف، بعدما كان الترجي التونسي قد تغلب على مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بالنتيجة عينها أمس الجمعة.

وبعدما كان على حافة الخروج من الباب الخلفي للمسابقة، استعاد الأهلي المصري بريقه في الأدوار الإقصائية، وأكرم وفادة ضيفه الرجاء المغربي بهدفين على استاد القاهرة الدولي أمام أكثر من 50 ألف متفرج.

وقال حارس مرمى الرجاء المخضرم أنس الزنيتي أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول "كنا قاب قوسين من التسجيل إلا أننا لم نستغل الفرص بسبب التسرع في بعض الأحيان كما أننا لم نكن منظمين مع نهاية الشوط لنتلقى هدفا قاسيا في توقيته، وفي الشوط الثاني عانينا من التعب". وتابع "النتيجة قاسية ولكنها ليست مستحيلة نحتاج إلى الظهور بمستوى أعلى في لقاء الإياب وإلى الرغبة في التعويض فضلا عن مؤازرة جماهيرنا ضد فريق متمرس في هذه المسابقة التي نعول عليها لإنقاذ موسمنا".

وضغط الرجاء منذ صافرة البداية أملا في تحقيق تقدم سريع ويضع بالتالي الضغط على الفريق الأحمر في ملعبه وبين جماهيره، وأنقذ الحارس الدولي المصري محمد الشناوي فريقه عندما تصدى بفدائية إثر تسديدة صاروخية من ركلة حرة نفذها محمد الناهيري (4).

ورد أصحاب الأرض عبر تسديدة من محمود عبد المنعم "كهربا" صدها الزنيتي بسهولة (9)، كما سدد حسين الشحات كرة قوية من مشارف المنطقة أمسكها الزنيتي (11). وواصل الفريق المصري مرتداته السريعة الخطرة وصوب الشحات مجددا كرة ضعيفة بالرغم من أنه كان في موقف مناسب للتسجيل (21)، ومن الكرة نفسها سدد محمد زريدة كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الأهلي (22). وتألق الشناوي مجددا أمام تصويبة زريدة الذي استغل خطأ فادها من دفاع الأهلي للتسديد (39).

وقبل دخول الفريقين إلى استراحة ما بين الشوطين، منح محمد عبد المنعم التقدم للأهلي برأسية خادعة بعد عرضية من الظهير التونسي علي معلول (45+2). وتغير الحال في الشوط الثاني إذ بدا الفريق المغربي متعبا، لتؤول السيطرة إلى أصحاب الأرض إنما من دون أي خطورة إذ انحصر اللعب في وسط الملعب.

وتحرك الفريق الأحمر في ربع الساعة الأخير بغية تعزيز تفوقه، وسدد الجنوب أفريقي بيرسي تاو كرة قوية صدها الزنيتي ببراعة (74)، وأمسك الحارس المغربي كرة أطلقها مروان عطية (83). ووصل أصحاب الأرض إلى مبتغاهم، عبر حمدي فتحي الذي سجل الهدف الثاني للأهلي مستفيدا من تمريرة متقنة أرسلها بيرسي تاو خدع بها دفاع الفريق المغربي (84).

سقوط البطل

عاد الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب بخسارة من أرض مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف السبت في دار السلام. وسجل الهدف جان باليكي (31). وتأثر الفريق المغربي بعوامل عدة منها اللعب في أجواء ماطرة، وغياب لاعبين مؤثرين ولا سيما الهداف السنغالي بولي سامبو والحارس أحمد رضى التكناوتي. وقدم "وداد الأمة" الأداء الأسوأ منذ تولي الاسباني خوان كارلوس غاريدو الإشراف على الفريق، إلا أن الفرصة سامحة للتعويض في لقاء الإياب الجمعة المقبل في الدار البيضاء.

وبدأ الوداد مسيطرا في الدقائق الأولى وانفرد سيف الدين بوهرة لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة (3). واستلم أصحاب الأرض زمام السيطرة تدريجيا وسدد جان باليكي كرة قوية مرت بمحاذاة المرمى (16). وانبرى دينيس كيبورد لركلة حرة إذ أرسلها إلى أمام مرمى الوداد حيث فشل المدافعون في إبعادها فتابعها جان باليكي بهدوء إلى شباك الحارس يوسف المطيع (31). واعترض غاريدو على صحة الهدف بداعي وجود تسلل.

وارتبك الفريق المغربي لتسنح فرصا عدة لأصحاب الأرض، وتصدى مطيع لتسديدة قوية من باليكي (37)، قبل أن تتوقف المباراة بسبب الضباب إثر إشعال الجمهور الأسهم النارية. ولم يستعد لاعبو الفريق المغربي تركيزهم بعد الاستراحة وكاد الزامبي كلاتوس شاما أن يعزز تقدم سيمبا إلا أنه سدد بجانب المرمى (51).

وتحسن أداء حامل اللقب بعد تغييرات غاريدو مع دخول زهير المترجي وعماد الخنوس وعبد الله حمود، إلا أنه عانى لاختراق الدفاع التنزاني المتكتل، وسدد هشام بوسفيان كرة قوية من داخل المنطقة فوق المرمى (69). وهذه الخسارة الأولى للوداد بإشراف المدرب غاريدو بعد 10 مباريات.

إنذار جنوب أفريقي

ووجه ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي إنذارا قويا إلى منافسيه بعدما تغلب على مضيفه شباب بلوزداد 4-1 على ملعب "نلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية.

وبالرغم من الأفضلية الطفيفة لأصحاب الأرض في الاستحواذ على الكرة، إلا أن الخطورة كانت جنوب أفريقية وبنحو مستمر بقيادة الثلاثي ثيمبا زواني والناميبي بيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، وتحمل الدفاع الجزائري عبئا كبيرا إلا أنه لم يصمد طويلا إذ أرسل أوبري موديبا كرة عرضية اقتنصها شالوليلي برأسه في قلب مرمى أليكسيس قندوز (6).

وواصل الضيوف خطورتهم ولاحت أمامهم فرصا عدة مقابل خطورة معدومة من طرف الجزائريين على مرمى الحارس رونوين وليامس، وإثر سلسلة تمريرات بينية بدأها أوبري بالعمق إلى شالوليلي ومنه بالعرض فتابعها نيو ماييما البعيد عن الرقابة قوية في الشباك (20).

وقبل انتهاء الشوط الأول قلص أصحاب الأرض النتيجة عندما انبرى يوسف العوافي لركلة ركنية ولعبها عرضية حولها ميلود الربيعي برأسه إلى المرمى مستغلا الخروج الخاطئ للحارس وليامس (45+3). ودخل الفريق الأحمر والأبيض الشوط الثاني بقوة ساعيا إلى التعادل وتدارك الموقف، إلا أن الفريق الجنوب الأفريقي تمكن من تعزيز النتيجة سريعا عندما استغل زواني الذي قاد هجمة مرتدة ارتباك الدفاع الجزائري لتصل الكرة بالخطأ إلى شالوليلي فتابعها بتسديدة خادعة إلى الشباك (51).

وحاول الفريق الجزائري مجددا العودة لكنه فشل في إيقاف المد الهجومي لصنداونز الذي صنع فرصا بالجملة وأصاب العارضة إثر تسديدة زواني (68). وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع اخترق خوليسو موداو عن الجهة اليمنى ومرر كرة بالعرض صدها الحارس قندوز لتتهيأ أمام كاسيوس مايلولا فتابعها في الشباك (90+2).

فرانس24/ أ ف ب

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