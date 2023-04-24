هل ينجح اتحاد العاصمة الجزائري في إنهاء هيمنة الأندية المغربية على مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي؟

كرة القدم

حقق اتحاد العاصمة الجزائري الأحد انتصارا مهما على حساب ضيفه الجيش الملكي المغربي، إذ فاز عليه بهدفين نظيفين في مقابلة الذهاب من مسابقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وتنتظر الفريق الجزائري مهمة "صعبة" للغاية في عاصمة المملكة يوم 30 أبريل/نيسان في مباراة الإياب، التي سيسعى خلالها الفريق المغربي إلى تكريس هيمنة أندية بلاده على هذه المسابقة. وفي المقابلات المتبقية، تجنب بيراميدز الخسارة ضد ضيفه مارومو غالانتس الجنوب أفريقي فيما تعثر المنستيري التونسي بعقر داره أمام أسيك ميموزا العاجي.

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نجح اتحاد العاصمة الجزائري الأحد في تسجيل انتصار مهم في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي على حساب الجيش الملكي المغربي، ممثل عاصمة المملكة إلى جانب الفتح الرياضي، إثر فوزه في الجزائر العاصمة بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة يكون الفريق الجزائري قد عزز حظوظه في التأهل للمربع الذهبي، إذ سيواجه نظيره المغربي في مقابلة الإياب يوم 30 أبريل/نيسان. وستكون مهمة اتحاد العاصمة "صعبة" للغاية، حسب تصريحات لمدربه عبد الحق بنشيخة، تناقلتها وسائل إعلام جزائرية.

مجريات اللقاء

واستقبل اتحاد العاصمة الجيش الملكي على أرضية ملعب "5 جويلية" فيما كانت بداية المقابلة لصالح الأخير، الذي ضغط في الدقائق الأولى للقاء، محاولا مباغتة حارس الفريق الجزائري عبر حمزة إيكمان الذي كانت تسديدته جانبية، رد عليها لاعب اتحاد العاصمة أيمن محيوص بتسديدة بجانب القائم الأيمن.

لكن ضغط الجيش الملكي لم يستمر طويلا، وعاد اتحاد العاصمة ليتحكم في مجريات اللقاء تدريجيا بينما تراجع الفريق العسكري إلى الخلف. وشكلت المرتدات السريعة نقطة قوة الفريق المضيف، كانت إحداها خطرة، لاسيما عندما سدد أحمد حمودان بقوة أبعدها الحارس الجزائري أسامة بن بوت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 29 من عمر المقابلة، انفرد البوتسواني توميسانف أوريبونيي بالحارس أيوب الأكرد، إلا أنه فشل في تخطيه. وقبل اللحظات الأخيرة من نهاية الشوط الأول، سدد إبراهيم بن زازة ركلة ركنية وأرسلها عرضية أمام مرمى الجيش، فأخطأ زكريا فاتي في إبعادها، فوصلت إلى السعدي الرضواني الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 44.

وعرف الشوط الثاني من المقابلة سيناريوها مغايرا إذ بدأ مجددا الجيش الملكي في الضغط، وهاجم بضراوة مرمى الحارس بن بوت الذي تصدى بقبضتيه لتسديدة رضى سليم من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 56. وسيتمكن اتحاد العاصمة من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63، حين ركن زين الدين بلعيد الكرة برأسية في شباك لكرد بعد ركنية، نفذها إبراهيم بنزازة.

وفي محاولة لتعديل الكفة، ضغط الجيش الملكي بقوة، لكن تماسك الدفاع الجزائري حال دون وصوله إلى المرمى، وفشل لاعبو المدرب الفرنسي فرناندو دا كروز في تقليص فارق الأهداف، لتنتهي المقابلة بفوز الفريق على نظيره المغربي بهدفين مقابل لاشيء.

وطرد حكم المباراة المهاجم رضى سليم، وهو أحد اللاعبين البارزين في الجيش، إثر تدخله بشكل عنيف بحق اللاعب محيوص خلال الوقت بدل الضائع.

هل ينجح الاتحاد في إنهاء هيمنة الأندية المغربية؟

وفي حال تأهل اتحاد العاصمة، سيكون "أبناء" بن شيخة قد تمكنوا من وضع حد للهيمنة المغربية على هذه المسابقة، فيما يحاول الفريق الرباطي تدارك الموقف والتقدم نحو إحراز اللقب الرابع تواليا للأندية المغربية في كأس الاتحاد الأفريقي، والثاني في تاريخه بعد 2005.

وفي تصريح له، قال نجم الفريق الجزائري سعدي الرضواني إن فريقه قطع "نصف التأشيرة" إلى المربع الذهبي، مضيفا "المباراة لم تكن سهلة وهذا الأمر سينسحب على لقاء الإياب، اليوم كنا مضطرين إلى تقديم أداء قوي ضد فريق عريق، وساهم انضباطنا وتركيزنا في الخروج بنتيجة إيجابية".

وأعرب الرضواني عن حذره من مقابلة الإياب وقدرة الفريق المغربي على الرد بقوة قائلا "بكل تأكيد انتزعنا فوزا ثمينا في مباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، ندرك جيدا أننا لم نحسم التأهل بعد، ينتظرنا إياب حارق ومطالبون بتدبيره بشكل جيد ".

وختم لاعب الاتحاد الجزائري: "مباراة الإياب لن تكون سهلة، الجيش سيخرج كل أسلحته لتجاوز أخفاق الذهاب، سنبدأ الاستعداد من الغد، وسنعيد متابعة مباراتنا للوقوف على كل الإيجابيات والسلبيات وتصحيح كل الأخطاء".

وبدوره عبر المدرب بنشيخة عن صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه في العاصمة المغربية يوم 30 أبريل/نيسان: "مباراة الإياب في المغرب ستكون صعبة جدا، وسنحضر لها حسب نقاط قوة وضعف المنافس، وسنعمل على تحضير التشكيلة جيدا حتى تكون على أتم الجاهزية".

ويمر متزعم الدوري المغربي بمرحلة صعبة بعد توالي نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة. لكن ذلك لا ينقص من قيمة هذا الفريق العريق الذي يمتلك رصيدا مهما من الألقاب سواء مغربيا أو أفريقيا، وبإمكانه أن يقلب النتيجة في مقابلة الإياب وينتزع تأشيرة المربع الذهبي.

فهل سيواصل الجيش مغامراته في المسابقة لتكريس هيمنة أندية المملكة على ألقاب كأس الاتحاد الأفريقي؟ أم أن اتحاد العاصمة سينهي آماله ويضع حد لهذا التألق القاري المغربي؟ الجواب سيعرف في 30 أبريل/ نيسان.

بيراميدز يتجنب الخسارة والمنستيري يتعثر

وفي المقابلة الثانية، تجنب بيراميدز المصري الخسارة بعدما اقتنص التعادل في الدقائق الأخيرة مع ضيفه مارومو غالانتس الجنوب أفريقي 1-1 على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

أما الاتحاد المنستيري التونسي، فقد فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور، إذ سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي على ملعب حمادي العقربي في رادس.

كما وضع يانغ أفريكانز التنزاني قدما في المربع الذهبي بعدما تغلب على مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بهدفين نظيفين، سجلهما فيستون ماكالالايلي (73 و80)، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة لائحة هدافي المسابقة (80).

فرانس24

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