أنس جابر لن تدافع عن لقبها في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

كرة المضرب

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التونسية أنس جابر بعد انسحابها بسبب الإصابة من نصف نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب ضد البولندية إيغا شفيونتيك في 22 نيسان/أبريل 2023.

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على تويتر أنها لن تستطيع الدفاع عن لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس والتي بدأت الإثنين بعد إصابتها في ربلة الساق. وجاء إعلان أيقونة التونس التونسي بعد يومين من انسحابها من نصف نهائي دورة شتوتغارت في مستهل مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك وهو اللقاء الذي تعرضت خلالها إلى الإصابة.

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لن تدافع التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، عن لقبها في دورة مدريد للألف التي تنطلق الثلاثاء، بعد أن أعلنت الإثنين انسحابها بسبب "تمزق صغير في ربلة الساق".

ونشرت جابر عبر حسابها على تويتر تغريدة جاء فيها "مرحبًا من مدريد...بعد المزيد من الفحوصات الطبية، تبين أنه لدي تمزق صغير في ربلة السابق وسأكون بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجعل التعافي". وقالت: "أنا حزينة للإعلان أني لن أتمكن من المنافسة والدفاع عن لقبي في دورة مدريد ..أتطلع للعودة العام المقبل".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من انسحاب جابر من نصف نهائي دورة شتوتغارت في مستهل مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك التي تعرضت خلالها للإصابة.

وبدا أن جابر (28 عامًا) تعرضت لإصابة في الشوط الأول من المباراة قبل أن تطلب وقتًا طبيًا مستقطعًا وضمدت ساقها. حاولت العودة ولكنها انسحبت بعد شوطين إضافيين عندما تأخرت 3-0.

وقالت خلال المقابلة على أرض الملعب بعد أن ذرفت الدموع: "في الشوط الأول لا أدري ما حصل، كنت متحمسة جدًا لمواجهة إيغا اليوم. أنا آسفة، لقد حاولت الركض لكن إيغا لا تُسهل الأمور دائمًا".

وحققت جابر العام الماضي في مدريد أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية بتتويجها في العاصمة الإسبانية على حساب الأمريكية جيسيكا بيغولا.

خضعت لعملية جراحية بسيطة في شباط/فبراير الماضي واضطرت إلى الانسحاب من دورتي دبي والدوحة قبل أن تعود للمشاركة في دورة إنديان ويلز.

وبعد عودتها نجحت جابر في إحراز لقب دورة تشارلستون الأمريكية بفوزها في النهائي على السويسرية بيليندا بنتشيتش مطلع الشهر الحالي، محققة اللقب الرابع في مسيرتها.

فرانس 24 / أ ف ب

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