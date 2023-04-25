جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية في ضربة جديدة لآمال حامل اللقب

أصبح بفالنتين كاستيانوس لاعب جيرونا أول لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ريال مدريد خلال 75 عاما، ليقود فريقه نحو انتصار مذهل 4-2 على لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي الذين تلقت آمالهم الضعيفة في الاحتفاظ باللقب ضربة أخرى الثلاثاء.

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سجل المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس رباعية فريقه المتواضع جيرونا، وقاده لفوز كبير على ضيفه ريال مدريد 4-2، الثلاثاء، في افتتاح منافسات المرحلة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقرب برشلونة أكثر من اللقب.

وفرض كاستيانوس، الذي يلعب مع جيرونا بالإعارة قادما من نيويورك سيتي أف سي الأمريكي، نفسه النجم المطلق للقاء بتسجيله "سوبر هاتريك" تاريخية في الدقائق 12 و24 و46 و62، فيما سجل للريال البرازيلي فينيسيوس جونيور (34) والبديل لوكاس فاسكيس (85).

وهي المباراة الثالثة تواليا التي لا يخسر فيها نادي كاتالونيا أمام ريال (فاز 2-1 العام الماضي وتعادل 1-1 ذهابا هذا الموسم في المرحلة الـ12)، بعدما كان النادي الملكي حسم المباريات الأربع السابقة لصالحه.

وباتت آمال ريال بالاحتفاظ بلقبه شبه مستحيلة، بعدما تجمد رصيده في المركز الثاني عند 65 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، والذي يحل ضيفا على رايو فايكانو الأربعاء، كما بات تحت تهديد نيران القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو الثالث (60)، الذي يستقبل ريال مايوركا في اليوم ذاته.

في المقابل، تقدم جيرونا الذي حقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم للمركز التاسع موقتا برصيد 41 نقطة.

وغاب العديد من اللاعبين المهمين في صفوف ريال، الذي يحارب على جبهتي الكأس المحلية حيث وصل إلى المباراة النهائية، ودوري الأبطال ليواجه مانشستر سيتي الإنكليزي في نصف النهائي، على غرار المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لوعكة صحية. كما قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ابقاء الفرنسيين إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني على مقاعد البدلاء، ودفع بالثلاثي الهجومي البرازيليين فينسيسوس جونيور وردريغو وأسنسيو.

ومن أول هجمة لجيرونا، افتتح كاستيانوس التسجيل بعد لعبة جماعية وتمريرة عرضية من المدافع ميغيل غوتييريس، تابعها المهاجم ابن الـ24 عاما الخالي من الرقابة رأسية في المرمى (12)، ليعود ويضيف الثاني بعد تمريرة من أرنو مارتينيس في ظهر الدفاع، ليتخطى المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، ويدخل المنطقة ويسدد كرة مرت بين قدمي الحارس الأوكراني أندري لونين (24).

وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف رأسي، بعد تمريرة بينية من أسنسيو إلى داخل المنطقة (34).

وصعق جيرونا ضيفه بهدف ثالث بعد 38 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، سجله كاستيانوس، رافعا رصيده إلى 3 أهداف، بعد مجهود من البرازيلي يان كوتو، الذي تخلص من القائد المخضرم المدافع ناتشو فرنانديس (33 عاما) على الجهة اليمنى، واندفع نحو المنطقة ومرر كرة خلفية، تابعها الأرجنتيني بسهولة في الشباك.

وحقق كاستيانوس رباعية "سوبر هاتريك" في الدقيقة الـ62، بعد تمريرة من رودريغو ريكيملي من 25 مترا، حولت مجراها بعد اصطدامها بالمدافع داني كارفاخال، انقض عليها الأرجنتيني، مستفيدا من تراخي ميليتاو، حولها برأسه في الشباك.

وخرج كاستيانوس ودخل الأوروغوياني كريستيان ستواني بدلا منه في الدقيقة الـ72، قبل أن يسجل ريال هدف تقليص الفارق، بعد مجهود فردي من من فينيسيوس جونيور الذي راوغ المدافع الأوروغوياني سانتياغو بوينو داخل المنطقة، ومرر إلى البديل فاسكيس، تابعها في الشباك (85).

وفاز أوساسونا على مضيفه قادش 1-صفر.

فرانس24/ أ ف ب

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