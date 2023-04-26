الدوري الإسباني لكرة القدم: برشلونة يهدر فرصة تعزيز صدارته بخسارة مفاجئة أمام رايو فيكانو

© أ ف ب

المدافع الفرنسي رايو فاليكانو فلوريان ليجون (يسار) يقاتل من أجل الكرة مع مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإسباني 26 نيسان/أبريل 2023.

أهدر برشلونة فرصة ذهبية لتعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بخسارته المفاجئة 2-1 على ملعب رايو فايكانو الأربعاء، بفضل هدف في كل شوط عبر ألفارو غارسيا وفرانسيسكو غارسيا. وقبل سبع جولات على النهاية، يتصدر برشلونة المسابقة برصيد 76 نقطة، متقدما بفارق 11 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أيضا 4-2 على ملعب جيرونا المتواضع أمس الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

كرس رايو فايكانو نفسه مجددا عقدة لضيفه نادي برشلونة بفوزه عليه 2-1 الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم، التي شهدت أيضا فوزا مهما لأتلتيكو مدريد على ريال مايوركا 3-1.

وسجل هدفي رايو فايكانو ألفارو غارسيا (19) وفرانسيسكو غارسيا (53)، فيما أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد (83).

ولم يتمكن الفريق الكاتالوني من الفوز على فايكانو في آخر 4 مواجهات بينهما.

فقبل خسارة الأربعاء، تعادلا سلبا في ذهاب الدوري هذا الموسم في آب/أغسطس الماضي، وقبلها خسر برشلونة في مناسبتين: الأولى على أرضه بهدف نظيف في نيسان/أبريل الماضي، وبالنتيجة نفسها خارج أرضه في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وبهذا السقوط الثالث لبرشلونة هذا الموسم، بقي رصيد "بلاوغرانا عند 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع رايو فايكانو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

وكان أصحاب الأرض سباقين إلى الهجوم الضاغط منذ بداية المباراة، وسط تألق من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

لكن فايكانو تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، عندما تلقى ألفارو غارسيا تمريرة داخل منطقة الجزاء من سيرخيو كاميلو، فأسكنها في الشباك إلى يسار تير شتيغن.

وحاول برشلونة إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، وكان له ذلك في الدقيقة 42، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على ليفاندوفسكي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فرانسيسكو غارسيا في إضافة الهدف الثاني لرايو فاليكانو في الدقيقة 53، عندما استغل خطأ من الهولندي فرانكي دي يونغ، ليقطع منه الكرة وينطلق وينفرد بالحارس ويسكن الكرة الشباك.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف تقليص الفارق للبلاوغرانا في الدقيقة 83، عندما بدأ فرانك كيسييه هجمة سدد من خلالها كرة ارتطمت بالدفاع، فارتدت أمام "ليفا" الذي سدد بقوة في الشباك، لكن ذلك لم يمنع الكاتالونيين من الخسارة التي يبدو أنها نتيجة تراجع الحماسة مع الشعور بأن لقب الدوري بات في المتناول.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك