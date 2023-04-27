بطولة إنكلترا: نيوكاسل يبتعد في المركز الثالث وتوتنهام ينتفض في تعادل مثير مع مانشستر يونايتد

سجل كالوم ويلسون هدفين ليقود نيوكاسل يونايتد إلى إحكام قبضته في الدوري الإنكليزي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق 4-1 على إيفرتون الذي يواجه الهبوط في غوديسون بارك الخميس. وفي البطولة ذاتها، قلب توتنهام هوتسبير تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة الخميس.

إعلان اقرأ المزيد

ابتعد نيوكاسل في المركز الثالث بفوزه الكبير على مضيفه إيفرتون 4-1، مستفيدا من الخدمة التي قدمها له توتنهام بتعويضه تخلفه أمام ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين إلى تعادل 2-2 الخميس، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

على ملعب "غوديسون بارك"، حقق نيوكاسل القادم من فوز ساحق على توتنهام 6-1، انتصاره السابع في آخر ثماني مراحل، رافعا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام يونايتد الذي خاض مباراة أقل من فريق المدرب إدي هاو.

ويدين نيوكاسل بالانتصار الذي عزز حلمه بالمشاركة في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، إلى كالوم ويلسون الذي سجل هدفين، الأول في الدقيقة 28 بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة لزميله البرازيلي جوليتون صدها الحارس جوردان بيكفورد، والثاني في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج المنطقة (75)، رافعا رصيده الشخصي إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وسجل كل من جوليتون بكرة رأسية بعد تمريرة من جو ويلوك (72) والبديل جايكوب مورفي، بعد تمريرة من البديل الآخر السويدي ألكسندر ايزاك إثر مجهود فردي (81)، الهدفين الآخرين، فيما كان هدف إيفرتون الوحيد عبر دوايت ماكنيل من زاوية صعبة، إثر ركلة ركنية قبل ثوان من الهدف الرابع للضيوف (80).

وما يزيد من حظوظ نيوكاسل بالعودة إلى دوري الأبطال أنه متقدم بفارق ثماني نقاط عن توتنهام والمتألق أستون فيلا، وتسع عن ليفربول السابع قبل 5 مراحل على نهاية الموسم، مع بقاء مباراتين صعبتين عليه ضد أرسنال المتصدر في المرحلة الخامسة والثلاثين وتشلسي في المرحلة الختامية.

يونايتد يفرط بنقطتين

وفي البطولة ذاتها، قلب توتنهام هوتسبير تأخره بهدفين، ليتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة الخميس.

وبهذا التعادل، عزز يونايتد أقدامه في المركز الرابع، إذ يبتعد بفارق 6 نقاط أمام توتنهام خامس الترتيب، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان لتتقلص تماما آمال الفريق اللندني في التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وافتتح جيدون سانشو التسجيل لصالح يونايتد في الدقيقة السابعة بتسديدة منخفضة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وضاعف ماركوس راشفورد تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول، مستغلا تمريرة من برونو فرنانديز، ليتفوق على إريك داير ويضع الكرة في الشباك.

وأعاد الظهير بيدرو بورو فريقه إلى المباراة في الدقيقة 56، عندما سدد الكرة في الشباك بعد أن تصدى لاعبو يونايتد لمحاولة من هاري كين.

ورفع الهدف معنويات الفريق، وصنع عدة فرص، قبل أن يسجل سون هيونج-مين هدف التعادل في الدقيقة 79 من عرضية لعبها كين، لينقذ نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت رايان ميسون.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك