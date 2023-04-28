الدوري الفرنسي لكرة القدم: "إجراء تأديبي" يفتحه أجاكسيو ضد لاعبه الدولي الجزائري بلايلي

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لاعب أجاكسيو الجزائري يوسف بلايلي يحتفل بهدفه في مرمى ستراسبورغ في الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب فرنسوا كوتي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

قال نادي أجاكسيو الجمعة، إنه فتح "إجراء تأديبيا" بحق لاعب الوسط، الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي تغيّب مرة أخرى عن التدريبات لأيام عدة. فيما نشر الدولي الجزائري صورة عبر حسابه على إنستغرام الجمعة في خاصية "ستوريز" ينعي فيها عمّه.

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كشف نادي جزيرة كورسيكا أجاكسيو في بيان الجمعة، أنه فتح "إجراء تأديبيا" ضد لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، قائلا "لاحظ نادي أجاكسيو غياب لاعبه يوسف بلايلي منذ يوم الثلاثاء 25 نيسان/أبريل. ولم يحضر اللاعب لاستئناف التدريبات بعد مباراة بريست، في مواجهة تصرف اللاعب عقب نهايتها بشكل غير لائق تجاه جماهيرنا وهو ما يدينه أجاكسيو بأقوى العبارات الممكنة".

وأضاف النادي الفرنسي "في ضوء تلك الحقائق غير الملائمة، فُتحت إجراءات تأديبية".

هذا، ويذكر أن بلايلي نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام الجمعة في خاصية "ستوريز" ينعي فيها عمّه.

وقد تعقبت مسيرة بلايلي (31 عاماً و47 مباراة دولية)، ابن مدينة وهران وصاحب الموهبة اللافتة، محطات انضباطية جدلية مع أنديته السابقة، على غرار الترجي التونسي واتحاد العاصمة الجزائري وأنجيه وبريست الفرنسيين إلى جانب الأهلي السعودي وقطر القطري.

وعند وصوله إلى كورسيكا خلال فترة الانتقالات الشتوية، كان للاعب الجزائري الموهوب تأثير إيجابي في بادئ الأمر على أداء أجاكسيو، حيث سجل ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

ولكنه غاب بالفعل عن التدريبات في نهاية آذار/مارس الماضي، مبررا ذلك بإصابة في الفخذ خلال مباريات تصفيات أمم أفريقيا مع الجزائر.

فرانس24/أ ف ب

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