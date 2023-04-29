القطري جاسم بن حمد يقدم عرضا ثالثا وأخيرا للاستحواذ على مانشستر يونايتد

أ ف ب/أرشيف

قدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بعرض ثالث وأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي. ولم تصل العروض المقدمة إلى حد الآن عتبة الستة مليارات جنيه استرليني المحددة من قبل عائلة غلايزر الأمريكية المالكة للنادي.

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يواصل المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مساعيه للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بتقديمه عرضا ثالثا وأخيرا.

ويخوض الشيخ جاسم منافسة شرسة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر" من عائلة غلايرز الأمريكية.

كما ورد أن راتكليف قدّم عرضاً آخر قبل الموعد النهائي الجمعة للجولة الثالثة من تقديم العروض.

وفيما ورد أن العرض الأخير للشيخ جاسم تجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار)، *كرت صحيفة التايمز نقلا عن مصادر السبت أن عرض شركة إنيوس المملومة للملياردير جيم راتكليف قد يتفوق على العرض القطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في السباق على شراء نادي مانشستر يونايتد.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن عرض إنيوس هو الوحيد الذي تبلغ قيمته أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.29 مليار دولار)..

وكان المنافس الثالث رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أعلن أن عرضه الثاني لشراء النادي هو القائم، ولن يقدّم عرضاً ثالثاً، متهماً ملّاك النادي بتحويل عملية الشراء إلى "مهزلة".

ورغم ذلك، يبدو أن أيا من العروض لن يصل إلى عتبة الستة مليارات جنيه ‘سترليني المحددة من قبل عائلة غلايزر التي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد بعدما غاب الفريق عن ألقاب الدوري الممتاز منذ 2013.

ولم يفز "الشياطين الحمر" بأي لقب منذ 2017، قبل أن ينجح أخيرا في فك صيامه من خلال تتويجه بلقب كأس الرابطة المحلية.

فرانس24/ أ ف ب

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