تولوز يسحق نانت بخماسية ويحرز كأس فرنسا للمرة الثانية في تاريخه

كرة القدم

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تولوز يتوج بكأس فرنسا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه في النهائي على نانت، ستاد دو فرانس 29 نيسان/ أبريل 2023.

أحرز تولوز كأس فرنسا لكرة القدم السبت للمرة الثانية في تاريخه بعدما أمطر شباك منافسه نانت بخمسة أهداف لهدف. وحضر الرئيس إيمانويل ماكرون المباراة النهائية فيما احتجت النقابات قرب ملعب "ستاد دو فرانس" ضد تمرير نظام التقاعد دون تصويت البرلمان.

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بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، سحق تولوز نظيره نانت في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم في مباراة دارت بملعب "ستاد دو فرانس ليحرز الكأس الثانية في تاريخه بعد 66 عاما.

وحسم الفريق البنفسجي النهائي مبكرا بعد أن سجل أربعة أهداف في أول نصف ساعة من المبارة عبر ثنائيتين لكل من لوغان كوستا (4 و10) وتييس دالينغا (23 و31).

وذلل لودوفيك بلاس الفارق لفريق "الكناري الفرنسي" من ضربة جزاء في الدقيقة 75. قبل أن يعود المغربي زكرياء أبو خلال ليزيد غلة تولوز إلى خمسة أهداف في الدقيقة 79.

وجاء حضور ماكرون للنهائي في خضم احتجاجات من النقابات قرب ملعب "ستاد دو فرانس" ضد تمرير نظام التقاعد دون تصويت البرلمان.

فرانس24

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