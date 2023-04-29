دوري أبطال أفريقيا: الوداد إلى نصف النهائي بعد اجتياز عقبة سيمبا التنزاني

كرة القدم

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بعدما اجتاز عقبة سيمبا التنزاني الجمعة، سيواصل الوداد الرياضي المغربي الدفاع عن لقبه بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ببلوغه نصف النهائي للموسم الخامس على التوالي. وفاز الوداد على سيمبا 4-3 بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي 1-صفر للفريق البيضاوي على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، في إياب الدور ربع النهائي.

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بلغ الوداد الرياضي المغربي مجددا، نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مواصلا حملة الدفاع عن لقبه بطلا للمسابقة، بعدما اجتاز عقبة سيمبا التنزاني 4-3 بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي 1-صفر للفريق البيضاوي الجمعة على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، في إياب الدور ربع النهائي.

وكان سيمبا قد فاز ذهابا بالنتيجة عينها في دار السلام.

ويدين "وداد الأمة" بتأهله إلى هدافه السنغالي بولي سامبو صاحب هدف اللقاء الوحيد، وإلى الحارس يوسف مطيع بتصديه لركلتين ترجيحيتين، منحت التأهل لحامل اللقب.

وبلغ الوداد نصف النهائي للموسم الخامس على التوالي، حيث ضرب موعدا في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والشباب الرياضي بلوزداد الجزائري، وكان صنداونز قد فاز ذهابا 4-1 في الجزائر.

وأظهر الفريق المغربي نواياه في تدارك خسارته ذهابا على نحو مبكر، إذ مارس ضغطا كبيرا على مرمى الفريق التنزاني ولا سيما بعد استعادة هدافه السنغالي بولي سامبو مدعوما من جلال الداودي وأيمن الحسوني وسيف الدين بوهرة ولاعب الوسط الدولي يحيى جبران والظهير الدولي يحيى عطية الله، بالإضافة إلى دعم جماهيره العريضة.

في المقابل اعتمد المدرب البرازيلي لسيمبا روبرتو أوليفييرا غونسالفيش على تكثيف عناصره في وسط الملعب مع الاعتماد على المرتدات السريعة والتسديد من بعيد بقيادة الهداف جان باليكي صاحب الإصابة الوحيدة في لقاء الذهاب والزامبي كلاتوس شاما ودنيس كيبو.

وحاول أيمن الحسوني اصطياد هدف السبق، إلا أن تسديدته القوية مرت فوق المرمى (13). ومرر الحسوني كرة بينية إلى سامبو إلا أن الحارس التنزاني آلي جوما أنقذ الكرة إلى ركلة ركنية (15).

وأثمر ضغط "وداد الامة" عن إفتتاح التسجيل عندما أرسل عطية الله كرة عرضية لم يبعدها المدافع شوماري كابومبي فإقتنصها سامبو برأسه قوية خدع بها الحارس جوما لتستقر في شباكه (25).

وهذا الهدف الرابع لسامبو في المسابقة (من دون احتساب الدور الأول).

ومرر هشام بوسفيان كرة عرضية حولها السنغالي سامبو إلى المرمى وأبعدها الحارس التنزاني بأطراف أصابعه إلى ركنية (33).

وكاد باليكي أن يصل إلى شباك الحارس المغربي يوسف مطيع براسية مرت بجوار المرمى إثر ركلة ركنية (38). وسدد عطية الله كرة مقوسة أمسكها الحارس جوما (43).

واستمرت سيطرة أصحاب الأرض في النصف الثاني من اللقاء وألغى الحكم التشادي الحادجي مهامات هدفا سجله أيمن الحسوني بداعي التسلل (52).

ورمى المدرب غاريدو بأوراقه الهجومية كافة حيث دفع بالثنائي محمد أوناجم ولاعب الوسط عبدالله حيمود أملا في حسم النتيجة، إلا أن الدفاع التنزاني تماسك مانعا الوصول إلى مرمى جوما.

كما أشرك الإسباني المهاجم زهير المتردي في الدقائق الأخيرة من دون أي تغيير في النتيجة برغم الفوص المؤاتية، أبرزها لأيمن الحسوني إذ حول الكرة براسه باتجاه المرمى إلا أن دفاع سيمبا أنقذ الموقف (86).

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث سجل للوداد يحيى جبران وأيوب العملود وأمين أبو الفتح وعبدالله حيمود، فيما نجح من ناحية سيمبا ايراستو نيوني وسايدي نتيبازونكيزا والزامبي موزيس فيري وأهدر كل من شوماري كابومبي والزامبي كلاتوس شاما.

فرانس24/ أ ف ب

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