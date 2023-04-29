قطر تفوز بحق استضافة كأس العالم لكرة السلة للرجال 2027

كأس العالم لكرة السلة للرجال 2027

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فازت قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة السلة للرجال في نسخته لعام 2027، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة السبت. وستقام جميع مباريات البطولة التي تضم 32 منتخبا في العاصمة الدوحة.

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة السبت أن قطر ستستضيف نسخة 2027 من بطولة كأس العالم للرجال، وذلك في بطولة كبرى أخرى تستضيفها الدولة العربية بعد كأس العالم لكرة القدم للرجال العام الماضي.

وبناء على ذلك ستقام جميع مباريات البطولة التي تضم 32 منتخبا في العاصمة الدوحة. وسيتشارك منتخب قطر المصنف 89 عالميا بالبطولة كمضيف وذلك بعد مشاركته في البطولة اخر مرة عام 2006 وخسر جميع مبارياته الخمس.

وتضمن بيان للاتحاد الدولي أن "العاصمة القطرية الدوحة لديها رحلات طيران مباشرة من معظم الدول المحتملة المشاركة، في حين أن مترو الأنفاق وشبكة النقل العام التي تم تحديثها مؤخرا تربط جميع الملاعب ببعضها البعض مما يوفر خدمة مميزة لجميع الضيوف.

"بالإضافة إلى ذلك، كافة الملاعب التي ستستضيف البطولة تم إنشائها، في حين أن التقنيات الخضراء المستخدمة على نطاق واسع ستساعد في تقديم كأس العالم للسلة للرجال 2027 كحدث محايد للكربون".

ويذكر أن قطر واجهت انتقادات شديدة أثناء الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي بسبب معاملتها للعمال الأجانب وفرض حظر على المثلية الجنسية ووجود قيود على التعبير السياسي.

وتستضيف الفلبين واليابان وإندونيسيا كأس العالم لكرة السلة هذا العام والتي ستقام في الفترة من 25 أغسطس إلى العاشر من سبتمبر المقبلين.

وتابع الاتحاد الدولي للسلة أن العاصمة الألمانية برلين ستستضيف بطولة العالم للسيدات عام 2026 بمشاركة 16 منتخبا. وأقيمت نسخة 2022 للسيدات في أستراليا بمشاركة 12 منتخبا وحصلت الولايات المتحدة على لقبها 11 في رقم قياسي.

فرانس24/ رويترز

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