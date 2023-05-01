كأس الاتحاد الأفريقي: اتحاد العاصمة الجزائري يقصي الجيش الملكي وينهي الهيمنة المغربية على اللقب

كرة القدم

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استطاع نادي اتحاد العاصمة الجزائري إزاحة الأندية المغربية من المنافسة على لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما أطاح بممثلها الوحيد الجيش الملكي، على الرغم من خسارته 2-3 الأحد على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط في إطار إياب الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين نظيفين. فيما أقصي كل من الاتحاد المنستيري التونسي وبيراميدز المصري على يد آسيك العاجي ومارومو الجنوب أفريقي تواليا.

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انتهت مغامرة نادي الجيش الملكي المغربي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي على الرغم من فوزه على نادي اتحاد العاصمة الجزائري 2-3 الأحد على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط، ليتأهل النادي الجزائري إلى الدور نصف النهائي للبطولة التي شهدت سيطرة الأندية المغربية في السنوات الأخيرة. إذ كان ناديا نهضة بركان والرجاء الرياضي قد توجا باللقب في النسخ الثلاث الماضية بواقع اثنين للأول (2020 و2022) وواحد للثاني (2021).

وبهذا، يضرب اتحاد العاصمة موعدا في نصف النهائي مع آسيك ميموزا العاجي.

وقد رمى الفريق المغربي بكل ثقله في بداية اللقاء باحثا عن تدارك نتيجة الذهاب، وهاجم مرمى الحارس الجزائري أسامة بنبوت، بعدما سدد أحمد حمودان كرة بالعرض حولها المدافع أسامة شيتة بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة (8).

ولكن لم تدم فرحة أبناء العاصمة المغربية طويلا، فبعد أربع دقائق فقط أدرك السعدي الرضواني التعادل للضيوف بعدما حول عرضية البوتسواني توميسانغ أويبونيي إلى شباك الحارس أيوب لكرد مستغلا خطأ دفاعيا في التغطية في الدقيقة (12). ثم أغلق الفريق الجزائري منطقته وانحصر اللعب في وسط الملعب.

إلا أن الفريق العسكري المغربي شدد ضغطه في النصف الثاني من المباراة، مجبرا مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بنشيخة على إحداث تغيير دفاعي بإشراك مصطفى بوشينة، وأثمر ضغط المغاربة عن هدف التقدم عندما أرسل عبد الفتاح حدراف كرة طويلة تابعها ديني بورغيس من الرأس الأخضر بطريقة مميزة ليسكنها في شباك الحارس أسامة بنبوت في الدقيقة (60).

وبمجهود فردي مميز عن الجهة اليسرى قام به لاعب الفريق الجزائري أوريبوني الذي أرسل كرة رائعة إلى البديل خالد بوسيليو فسددها ساقطة من فوق الحارس لكرد في الدقيقة (78).

وحاصر لاعبو الجيش منطقة اتحاد العاصمة بشكل كامل وأثمر الضغط عن احتساب الحكم المصري محمد معروف ركلة جزاء إثر خطأ على حمزة إيكمان، انبرى لها محمد حريمات وسجلها مانحا فريقه التقدم في الدقيقة (90+7).

آسيك ميموزا العاجي يضع حدا لمغامرة المنستيري التونسي

ووضع نادي آسيك ميموزا العاجي العريق حدا لمغامرة نادي الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي عند دور الثمانية بعدما تغلب عليه 2-صفر في أبيدجان. وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة سلبية في تونس.

وبدت المباراة متوازنة مع أفضلية منطقية لأصحاب الأرض الذين حاولوا افتتاح باب التسجيل مبكرا، مقابل اعتماد الفريق التونسي على المرتدات الخاطفة عبر المالي بوبكار تراوري وهيكل الشيخاوي. وقبل انتصاف المباراة أثمر ضغط أصحاب الأرض عن هدف التقدم سجله فرانك كارلوس زوزو من تسديدة صاروخية بعيدة في الدقيقة (45+1).

واضطر الفريق التونسي لبذل مجهود مضاعف في الشوط الثاني سعيا وراء إدراك التعادل وبالتالي التأهل.

وساهمت التغييرات التي أجراها المدرب الصربي داركو نوفيتش في تحسن الأداء، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت إذ أهدر محمد الصغراوي وبوبكار تراوري والجزائري عبد القادر بوطيش فرصا عديدة، ومع نهاية الوقت أضاف باكومي زوزوا الهدف الثاني للفريق الأصفر والأسود بمتابعته عرضية كواسي أتوهولا في شباك الحارس صادق ياديس في الدقيقة (90 +1).

نادي بيراميدز المصري يودع البطولة

وتوقف مشوار بيراميدز المصري في المسابقة التي حل وصيفا لبطلها في العام 2020، بعد خسارته أمام مضيفه مارومو غالانتس الجنوب أفريقي صفر-1 على ملعب رويال بافوكينغ في راستنبرغ.وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب في القاهرة.

وبينما كان الفريق المصري الطرف الأفضل من ناحية السيطرة والفرص، شكل الفريق المضيف أكثر خطورة واقتنص هدف اللقاء الوحيد سجله سليمبيلو ناجيما بعدما توغل من الجبهة اليسرى وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة (39).

وتألق الشناوي ليبعد تسديدة من بعيد للاكي موهومي في الدقيقة (41).

ولكن الفريق المصري بدا أقل حماسا في الشوط الثاني، إذ لم يبادر إلى الضغط على مرمى غالانتس على الرغم من التغييرات التي أجراها المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، وكانت الفرصة الأبرز لبيراميدز عبر مهاجمه الجنوب أفريقي فاغري لاكاي الذي انفرد على نحو كامل، غير أن الحارس واشنطن آروبي أنقذ مرماه ببراعة في الدقيقة (74). وأتت فرصة أخرى مواتية للتعادل عبر التونسي فخر الدين بن يوسف من تسديدة صاروخية لكن تصدى لها الحارس بنجاح (88).

هذا، وسيلتقي نادي غالانتس الجنوب أفريقي في نصف النهائي مع يانغ لأفريكانز التنزاني الذي بلغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من تعادله وضيفه ريفرز يونايتد النيجيري صفر لمثله في دار السلام. وكان قد استفاد الفريق التنزاني من فوزه في لقاء الذهاب بفوزه بهدفين نظيفين خارج الديار.

فرانس24/ أ ف ب

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