لماذا اعتذر الزمالك عن مواجهة غريمه التقليدي الأهلي ضمن منافسات كأس السوبر المصرية؟

كرة القدم

أعلن نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم أمام غريمه التقليدي الأهلي والمقررة الجمعة المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، على خلفية تعليق عقوبة إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

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"الزمالك لن يشارك في مهزلة"، بهذه الكلمات أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عدم خوض فريقه مباراة الكأس السوبر المصرية لكرة القدم أمام الأهلي مؤكدا أنه "من غير المقبول ما تم في أزمة عقوبة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا" الذي تم تعليق عقوبته.

وكانت لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة المصري، قررت تعليق عقوبة المهاجم "كهربا"، الصادرة من لجنة الانضباط التي أعلنت في وقت سابق إيقاف لاعب الأهلي 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، بسبب هتافات مسيئة مع جماهير ناديه عقب مباراة الزمالك في الدوري.

وتقام المباراة الجمعة المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

"مصلحة النادي"

وأضاف منصور الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه، بعد تنفيذه حكما بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الثلاثاء "لا نأخذ قراراتنا من وسائل التواصل الاجتماعي. قراراتنا بناء على مصلحة النادي.. ولن يحافظ على مصلحة النادي أكثر من مجلسه المنتخب من الجمعية العمومية".

وكشف عضو الاتحاد المصري إيهاب الكومي في تصريحات صحافية، أن نادي بيراميدز سيشارك في الكأس السوبر بدلا من الزمالك بحال تأكيد انسحابه، وذلك وفقا للوائح.

بدوره، أوضح منصور أن الجمهور الحقيقي هو من يرى قدرة المجلس على تحقيق مصالحه، وأنه من باب الحفاظ على كرامة النادي رفض الاعتذار لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بنص رسالة وصلته، مفضلاً التعرض للحبس.

وأردف "عقوبة "كهربا تأجلت أكثر من مرة... الأمر يستفز جماهير الزمالك، وأعتذر للجماهير الزمالكاوية في مصر والإمارات عن عدم حضور الفريق ولا يمكن أن نلعب في هذه الظروف"، وواصل موجها حديثه لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي "أخدنا القرار الصحيح، رغم التهديدات التي تأتي لي يوميا، بالعزل أو الإبعاد عن النادي، ماذا فعلت عندما تم الحجز على 100 مليون جنيه لحساب النادي في بنك مصر

فرانس24/ أ ف ب

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