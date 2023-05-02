وسائل إعلام: باريس سان جرمان يعاقب ميسي ولن يمدد عقده بعد سفره إلى السعودية

ليونيل ميسي قبيل مباراة باريس سان جيرمان - ليل على أرضية ملعب "بارك دي برينس". فرنسا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

بعد ساعات من قرار إيقافه لمدة أسبوعين إثر سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريبات، قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية الثلاثاء إن باريس سان جرمان لن يمدد عقد مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية الثلاثاء، أن باريس سان جرمان لن يمدد عقد مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب سفره إلى السعودية ‬‬دون الحصول على إذن.

ووقع ميسي على عقد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم آخر، عندما انضم إلى بطل فرنسا في 2021.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي قرروا عدم تفعيل هذا البند.

وأوقف باريس سان جرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين، بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري يوم الأحد.

وشوهد صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في المملكة العربية السعودية، في إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد، حيث يروج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وأضاف التقرير أن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ممنوع من اللعب أو التدريب مع سان جرمان، وسيخصم الفريق أجره خلال فترة الإيقاف.

وسيغيب ميسي عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام تروا وأجاكسيو، لكنه قد يعود ضد أوكسير في 21 أيار/مايو.

وسجل النجم، البالغ من العمر 35 عاما، 15 هدفا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع باريس سان جرمان.

ويتصدر باريس سان جرمان الترتيب برصيد 75 نقطة من 33 مباراة، متقدما بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب.

فرانس24/ أ ف ب

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