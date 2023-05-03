مجلة فوربس: رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

كرة القدم

يُعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى أجرا بالعالم في العام 2023، حيث يبلغ دخله السنوي 136 مليون دولار. ووفق مجلة "فوربس" في تصنيفها الذي نُشر الثلاثاء، بهذا الدخل يتقدم رونالدو على الأرجنتيني ميسي والفرنسي مبابي.

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بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر السعودي، بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى أجرا يالعالم في العام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، حسب تصنيف لمجلة "فوربس" السنوي نُشر الثلاثاء.

وعاد المهاجم البرتغالي البالغ 38 عاما إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017.

وهذه العودة إلى القمة هي النتيجة المباشرة لرحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى السعودية في كانون الثاني/يناير، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليونا من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وبفضل عقده حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أمريكية متخصصة والتي تتوقع أيضا "فرصا تسويقية إضافية" في هذا البلد الذي بات هو أيضا سفيره الرياضي غير الرسمي.

وهو دور قام به أيضا ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الذي أُزيح عن المركز الأول رغم دخله الإجمالي البالغ 130 مليون دولار قبل الضرائب.

ويلتزم "البرغوث" الأرجنتيني بالفعل بعقد كبير مع السلطات السياحية في المملكة السعودية رغم أنه يلعب في ناد مملوك قطريا أوقفه اليوم عن المنافسات لمدة أسبوعين كعقاب على سفره إلى الرياض.

وليس رونالدو وميسي وحدهما مرتبطين بالاستثمارات الرياضية الكبيرة للسعودية، إذ ظهر الأمريكيان داستن جونسون (107 مليون دولار) وفيل ميكلسون (106) في المراكز العشرة الأولى (المركزان السادس والسابع)، وحصدا أرباحهما بالمشاركة في بطولة "ليف غولف"، وهو دوري انفصالي تموله السعودية.

وأكمل مهاجم سان جرمان الآخر كيليان مبابي عقد ثلاثي المقدمة، محققاً قفزة مذهلة من المركز الخامس والثلاثين إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 120 مليون دولار، بسبب عقده الذي جدده العام الماضي مع النادي الباريسي والذي منحه مئة مليون دولار.

وإلى جانب هذا الراتب الأكبر في كرة القدم العالمية، هناك 20 مليون من العائدات خارج الملعب.

وخلفه يتمركز نجم كرة السلة الأمريكية لاعب ليكرز ليبرون جيمس (38 عاما)، وأرباحه البالغة 119.5 مليون دولار، منها 75 مليون دولار من الأرباح غير الرياضية.

فرانس24/ أ ف ب

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