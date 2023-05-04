السجن لـ31 من مشجعي نادي الترجي التونسي على ذمة التحقيق بعد أعمال شغب في مباراة شبيبة القبائل

دوري أبطال أفريقيا

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تعادل الترجي مع ضيفه شبيبة القبائل 1-1 في مباراة شهدت أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن، ملعب "حمادي العقربي" في رادس، 29 نيسان/ أبريل 2023.

قرر القضاء التونسي سجن 31 مشجعا لنادي الترجي إلى حين اكتمال التحقيق في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ندد في بيان الإثنين "بشدة السلوك الجامح" خلال شوطي المباراة ومن المرتقب أن تصدر قرارات إثر تحقيقها.

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أمر قاضي تحقيق تونسي بسجن 31 مشجعا لنادي الترجي إلى حين اكتمال التحقيق في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

والسبت وعلى ملعب "حمادي العقربي" في رادس، تعادل الترجي مع ضيفه شبيبة القبائل 1-1 في مباراة شهدت أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني بين الفريقين لأكثر من أربعين دقيقة بسبب الصدام بين جماهير الترجي وقوات الأمن المكلفة بحماية المباراة، واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية "الشماريخ"، وردت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على موقع فيس بوك، أحد المشجعين يحمل منشارا كهربائيا في يده.

وإثر المباراة، قامت قوات الأمن بتوقيف 58 شخصا وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة محافظة بن عروس قرارا بسجن 31 شخصا منهم على ذمة التحقيق، بتهم عدة من بينها الاعتداء على الأشخاص والإضرار عمدا بالأملاك العامة والخاصة والاعتداء بالعنف الشديد على موظف حكومي.وأطلق سراح بقية الموقوفين.

تنديد من "الكاف"

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ندد في بيان الإثنين "بشدة السلوك الجامح" خلال شوطي المباراة ومن المرتقب أن يصدر قرارات إثر تحقيقها.

وأكد الرئيس التونسي قيس سيعد في اجتماع مع قادة أمنيين ووزير الداخلية الثلاثاء "على أن الثغرات التي حصلت في تأمين بعض المقابلات الرياضية مؤخرا يجب ألا تتكرر مستقبلا".

وفتحت وزارة الداخلية بحثا تحقيقيا في احداث المباراة لكشف جميع مُلابسات هذه الأحداث والتتبع العدلي في شأن كل من ستكشف عنه الأبحاث.

وأكدت الوزارة في بيان الأحد إقدام مجمُوعة من الأشخاص على خلع مُستودع داخل الملعب (أسفل المدارج) واستعمال المُعدات الموجُودة داخلهُ في الاعتداء على الوحدات الأمنية.

وتأهل فريق "باب سويقة" بأفضلية فوزه ذهابا في الجزائر بهدف نظيف.

فرانس24/ أ ف ب

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