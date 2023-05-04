نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ حقبة الراحل مارادونا

كرة القدم

نجح نابولي الأربعاء في حسم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 33 عاما، بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 في منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين. وهذا ثالث لقب في "السيري أ" لفريق الجنوب الإيطالي والأول منذ حقبة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

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حسم نابولي تتويجا منتظرا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 في منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من البطولة.

ويدين نابولي بنقطته التي كانت كافية لحسم اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990 إلى هداف الكالشيو الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13.

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مطارده المباشر لاتسيو قبل خمس مراحل من نهاية الموسم. لتنطلق أفراح نادي الجنوب الإيطالي بـ"السكوديتو" للمرة الأولى منذ حقبة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.

فرانس24/ أ ف ب

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