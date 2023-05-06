الأهلي يحرز لقب كأس السوبر المصرية الثالث عشر إثر فوزه على بيراميدز

كرة القدم

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انتزع فريق الأهلي المصري الجمعة فوزا ثمينا من بيراميدز في الوقت الإضافي، مكنه من الاحتفاظ بلقب كأس السوبر المصرية. وعلى الرغم من محاولات بيراميدز اختراق شباك الخصم، فإنه فشل في تحقيق لقب البطولة لأول مرة عقب استقباله هدف المباراة الوحيد الذي وقعه التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 96 خلال الشوط الإضافي الأول.

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فاز نادي الأهلي على نظيره بيراميدز الجمعة بنتيجة 1-0 ليحتفظ بلقب الكأس السوبر المصرية لكرة القدم خلال مباراة احتضنها ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي أمام 32194 متفرجا.

ويدين الأهلي لفوزه باللقب الثالث عشر إلى التونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الشوط الاضافي الأول (96).

وكان مقررا أن يلتقي الأهلي بطل كأس مصر لعام 2022 غريمه التقليدي الزمالك بطل الدوري، لكن الأخير اعتذر عن خوض المباراة على خلفية تعليق عقوبة إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، وحل مكانه بيراميدز وصيف مسابقتي الدوري والكأس الموسم الماضي بديلا.

وأبقى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، اللاعب الذي تسبب بالأزمة "كهربا" على مقاعد الاحتياط حتى الدقيقة 76 قبل أن يدفع به بديلا ويتسبب بركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز.

"جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات"

وكانت المواجهة الثالثة بين الفريقين في الموسم الحالي، وانتهت جميعها لصالح الأهلي، بعدما كان قد فاز أيضا 3-صفر في الدوري، و2-1 بعد التمديد في نهائي مسابقة الكأس في نيسان/أبريل الماضي.

كما توج المدرب السويسري مارسيل كولر والذي تعاقد معه الأهلي في أيلول/سبتمبر بديلا للبرتغالي ريكاردو سواريش باللقب الثاني مع "الأحمر" وعلى حساب نفس الفريق بعدما كان بيراميدز طرفا في تتويجه الأول في الكأس.

من جهته، فشل بيراميدز في إحراز لقبه الأول على الإطلاق، وقد بدأ المباراة بقوة وسدد الجنوب أفريقي فخري لاكاي كرة أرضية صدها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

ورد الأهلي بتسديدة التونسي علي معلول من ركلة حرة تعامل معها حارس بيراميدز أحمد الشناوي ببراعة وأبعدها إلى ركنية.

وقام أحمد عبد القادر بمجهود فردي رائع ومرر عرضية إلى محمد الشريف الذي تأخر في التسديد ليبعدها المغربي وليد الكرتي وتمر إلى جانب قائم مرمى بيراميدز.

وكان الكرتي قريبا من افتتاح التسجيل بعدما سدد وصلته من ركنية لكن محمد الشناوي أبعد كرته من على خط المرمى بصعوبة بالغة.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، وتوغل" كهربا" وعرقله مدافع بيراميدز أحمد سامي ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها معلول بنجاح.

وكاد البديل دودو الجباس يدرك التعادل بعد انفراد وتسديدة تصدى لها حارس الأهلي المتألق.

وقال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تصريحات تلفزيونية بعد التتويج "بالطبع أنا سعيد بالفوز بكأس السوبر والتتويج بالبطولة الثالثة لي مع الأهلي فكل الألقاب أعتبرها مثل أولادي وأنا أحب الفوز بكل البطولات".

وأضاف: "جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات فبعد الفوز بأي بطولة يطالبون ببطولة أخرى وهي أيضا فلسفتي كمدرب وأشكر اللاعبين على الجهد الكبير في الفترة الماضية وخلال 8 أشهر حصلنا على 3 بطولات وأمامنا 3 بطولات أخرى في نهاية الموسم ".

وعن التغييرات في التشكيلة أمام بيراميدز، اختتم كولر "لدينا مباريات كبيرة لعبناها في الفترة الماضية ويجب أن أقول بعملية تدوير سليمة بين اللاعبين تجنبا للإصابات".

فرانس24/ أ ف ب

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