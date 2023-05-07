الدوري الفرنسي: سان جرمان يحقق فوزا ثمينا على تروا ويعزز حظوظه في الحفاظ على اللقب

اقترب باريس سان جرمان من الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 3-1 على تروا القابع بالمركز قبل الأخير، بفضل أهداف كيليان مبابي وفيتينيا وفابيان رويز الأحد. ورفع سان جرمان رصيده إلى 78 نقطة من 34 مباراة، بفارق ست نقاط عن لانس وثماني نقاط عن أولمبيك مرسيليا، مع تبقي أربع مباريات بالموسم.

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عاد باريس سان جرمان إلى سكة الانتصارات، وعزز حظوظه في الاحتفاظ باللقب بفوزه الثمين على مضيفه تروا التاسع عشر قبل الأخير 3-1 الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل كيليان مبابي (8) والبرتغالي فيتينيا (59) والإسباني فابيان رويس (86) أهداف سان جرمان، وكزافييه شافالران (83) هدف تروا.

وعاد سان جرمان إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته أمام ضيفه لوريان 1-3 في المرحلة الماضية، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 78 نقطة، في سعيه إلى اللقب الحادي عشر، والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتقاسمه مع سانت إتيان.

وابتعد بفارق ست نقاط في الصدارة، مستغلا خسارة مطارده المباشر السابق مرسيليا أمام مضيفه ومطارده المباشر الحالي لنس 1-2 السبت.

وخاض النادي الباريسي المباراة في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الموقوف من الإدارة بسبب سفره إلى السعودية دون ترخيص منها، والمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي بسبب الإيقاف لطرده أمام لوريان.

وكان سان جرمان صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة، وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر المهاجم هوغو ايتيكيتيه، إثر تمريرة من الإسباني خوان برنات تابعها من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (2).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل برأسية من مسافة قريبة، مستغلا كرة مرتدة من العارضة إثر تمريرة عرضية لوارين زاير-إيمري (8).

ورفع مبابي رصيده في صدارة الهدافين إلى 24 هدفا.

وسدد رويس كرة قوية من خارج المنطقة، أبعدها الحارس غوتييه غايون إلى ركنية كاد دانيلو بيريرا يعزز من خلالها تقدم فريقه برأسية مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (22).

وأبعد الحارس تسديدة أخرى لرويس من داخل المنطقة (26)، ثم توغل مبابي داخل المنطقة وسدد كرة قوية زاحفة بجوار القائم الأيمن (40).

وأنقذ الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما مرماه من هدف التعادل بإبعاده كرة رأسية لماما بالديه من غينيا بيساو إلى ركنية (45).

وتابع حارس مرمى تروا تألقه بتصديه لتسديدتين لإيكيتيكي من خارج المنطقة (49) والإيطالي ماركو فيراتي من داخلها (51).

وأضاف فيتينيا الهدف الثاني، عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من فيراتي، تابعها برأسه من مسافة قريبة ارتدت من الحارس وارتطمت بالبرتغالي مجددا وعانقت الشباك (59).

ونجح تروا في تسجيل هدف الشرف عبر شافالران، بضربة رأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية للسنغالي بابا ندياغا ياديه (83).

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم سوى 3 دقائق، حيث نجح رويس في إعادة الفارق إلى سابق عهده، بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة، مستغلا كرة مرتدة من الحارس إثر انفراد لمبابي (86).

فرانس24/ أ ف ب

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