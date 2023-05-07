ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا لأول مرة منذ 2014 إثر فوزه على أوساسونا

كرة القدم

ريال مدريد يتوج بلقبه العشرين لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم. ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية. 06/05/2023

قاد البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد للتتويج بلقبه العشرين لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب تسجيله هدفي الفوز على أوساسونا السبت في مباراة مثيرة احتضنها ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية. ويرفع اللقب معنويات "الميرينغي"، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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أحرز فريق ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة العشرين إثر فوزه السبت على أوساسونا بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز، يكون رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد أنهوا فترة 9 سنوات عجاف بدأت منذ تحقيق لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014. إذ يحتل النادي الملكي المركز الثالث في قائمة الأبطال التاريخيين بعد برشلونة بـ 31 لقبا وأتليتيك بيلباو صاحب الـ 23 تتويجا.

خلال المباراة، لم يتأخر الجناح البرازيلي رودريغو في منح التقدم لريال خلال الدقيقة الثانية بعد جهد فردي رائع من مواطنه فينيسيوس جونيور في الاختراق من اليسار بمراوغاته الرائعة.

ولم يستغل بطل أوروبا التقدم المبكر وكانت أخطر محاولاته من ركلة حرة للمدافع ديفيد ألابا ارتدت من العارضة بعد مرور نصف ساعة تقريبا.

وكان يمكن للمغربي عبد الصمد الزلزولي منح التعادل لأوساسونا حين انفرد بالحارس تيبو كورتوا وسدد من فوقه، لكن داني كاربخال أبعد الكرة ببراعة قبل اجتياز خط المرمى.

ونجح أوساسونا، صاحب المركز العاشر في الدوري الإسباني، في إدراك التعادل في الدقيقة الـ 58 بتسديدة منخفضة قوية من لوكاس تورو على حدود منطقة الجزاء.

لكن رودريغو حسم الانتصار في الدقيقة الـ 70 حين تابع كرة طائشة وصلته بعد تسديدة غيرت اتجاهها من توني كروس خلال هجمة شنها فينيسيوس أيضا.

وأهدر فينيسيوس فرصة حسم اللقاء حين أخفق في انفراد بالحارس ومرر كرة قصيرة إلى كريم بنزيمة شتتها الدفاع في اللحظات الأخيرة.

ويرفع اللقب معنويات ريال، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش في الدقائق الأخيرة لتزداد فرصه في اللحاق بمواجهة سيتي بعد إصابة مقلقة.

فرانس24/ رويترز

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