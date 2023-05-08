ميسي يعود لتدريبات باريس سان جرمان بعد تقديم اعتذاره عن زيارته للسعودية

كرة القدم

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بعد أن اعتذر النجم الأرجنتيني وبطل العالم ليونيل ميسي لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الماضي من دون إذن النادي، أعلن النادي الإثنين في حسابه على إنستاغرام أن "البرغوث" قد عاد لاستئناف التدريبات. ووضع النادي صورة لبطل العالم الأرجنتيني وهو يتدرب مصحوبة بجملة "عاد ليو إلى التدريبات صباح الإثنين".

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أعلن الإثنين نادي باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، في حسابه على موقع إنستاغرام عن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات الفريق عقب إيقافه بسبب سفره إلى السعودية دون إذن. وكتب النادي "عاد ليو إلى التدريبات صباح الإثنين" مع صورة لبطل العالم الأرجنتيني وهو يتدرب.

وقرر باريس سان جرمان الثلاثاء استبعاد ميسي عن صفوف الفريق بسبب رحلته إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في حملة ترويجية، اضطر "البرغوث" بسببها إلى تقديم اعتذاره للنادي في مقطع فيديو قصير نُشر على إنستاغرام. وقال ميسي باللغة الإسبانية "أعتذر لزملائي وأنتظر قرار النادي. أعتذر لزملائي وللنادي".

وغاب ميسي عن مباراة فريقه الأحد أمام مضيفه تروا (3-1)، وبالتالي يمكنه العودة إلى تشكيلته السبت المقبل خلال مباراته أمام أجاكسيو في المرحلة الخامسة والثلاثين على ملعب بارك دي برانس.

وبات باريس سان جرمان قريبا جدا من الاحتفاظ بلقبه في الدوري وتحطيم الرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتقاسمه مع سانت إتيان (10 لكل منهما) حيث يبتعد بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه لنس قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

وكان مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه رفض التعليق على قضية ميسي عقب الفوز على تروا الأحد، وقال "سأعطيكم نفس الإجابة التي قلتها قبل المباراة: إنها مسألة داخلية، ليس لدي أي تعليق على ليو".

وبات ميسي (35 عاما) أقرب إلى الرحيل من تمديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف، وفقا لمصادر متطابقة.

فرانس24/ أ ف ب

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