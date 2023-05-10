كأس الاتحاد الأفريقي: اتحاد العاصمة الجزائري يخطف تعادلا ثمينا من أسيك العاجي بذهاب نصف النهائي

كرة القدم

© أ ف ب/ أرشيف

جماهير اتحاد العاصمة في مقابلة تشجع فريقها.

في مباراة تألق فيها الحارس الجزائري أسامة بن بوط، فرض اتحاد العاصمة التعادل السلبي على أسيك ميموزا العاجي في عقر داره بذهاب الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهي نتيجة تخدم تطلع الفريق الجزائري لحجز تأشيرة النهائي، خاصة وأنه سيخوض مقابلة الإياب أمام جماهيره الأربعاء المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

عاد اتحاد العاصمة الجزائري الأربعاء بتعادل سلبي ثمين من ملعب أسيك ميموزا العاجي في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

وفرض الاتحاد التعادل على مضيفه، متجنبا الخسارة أمام خصم عنيد يجيد استثمار عاملي الأرض والجمهور لصالحه واللعب في مناخ رطب وحار.

وفرض الفريق المضيف سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللقاء ولا سيما في الشوط الثاني، حيث تألق الحارس الجزائري أسامة بن بوط على نحو مميز.

وافتقد فريق "سوسطارة" إلى مهاجمه عبد الرحمن مزيان بداعي الإصابة، فأشرك المدرب عبد الحق بنشيخة الجناح الأيمن عبد الكريم زواري بدلا منه إلى جانب أيمن محيوس والبوتسواني توميسانغ أوريبونيي، إلا أن سيطرة أسيك على وسط الملعب عطّل الفاعلية الجزائرية.

وسجل المدافع سانكارا كاراموكو هدفا لميموزا ألغاه الحكم التشادي الهادي محمد علاو بعد الاحتكام إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" لوجود تسلل (28).

وكاد لاعب وسط الاتحاد إسلام مريلي أن يسجل على عكس المجريات بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب المرمى (43).

واستعرض بن بوط مهاراته في الشوط الثاني، إذ بدأ مسلسل تألقه في الدقيقة 56 عندما تصدى لتسديدة فرانك زوزو القوية، وأنقذ تصويبة أخرى من أوبين كرامو المواجه للمرمى (65)، ومرت رأسية أنطوني ترا بي بجانب المرمى الخالي (83).

وشدد الفريق العاجي ضغطه في الدقائق الأخيرة مقابل تراجع الجزائريين كلهم للخلف بغية الحفاظ على النتيجة الإيجابية، ولاحت فرصة حسم اللقاء للمدافع البديل جوزفات آرثر الذي تابع كرة مرتدة من بن بوط إلى جانب المرمى المشرّع بالكامل (89). وستقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب "5 جويليه" في العاصمة الجزائرية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك