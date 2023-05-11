التونسية أنس جابر تطالب بمساواة فورية في الجوائز المالية لبطولة روما المفتوحة للتنس

التونسية أنس جابر تفوز في دور الـ16 على لاتفيا يلينا أوستابينكو ضمن منافسات بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس. ألمانيا في 19 أبريل/نيسان 2023.

دعت التونسية أنس جابر، المصنفة السابعة عالميا، المسؤولين ببطولة إيطاليا المفتوحة إلى تنفيذ خطط المساواة بين الرجال والنساء "فورا"، بعد أن أعلنوا عن إجراءات تضمن التكافؤ في المكافآت خلال ثلاث سنوات. وتبلغ قيمة "الالتزام المالي" في بطولة روما للاعبين الرجال 9.51 مليون دولار، مقابل 3.5 مليون دولار للسيدات.

إعلان اقرأ المزيد

قالت التونسية أنس جابر، المصنفة السابعة عالميا، إنه لا يتعين على لاعبات التنس الانتظار للحصول على نفس الجوائز المالية للرجال ببطولة إيطاليا المفتوحة، بعد أن أعلن منظمون عن وجود خطط للمساواة في 2025.

ولعبت التنس دورا قياديا في دعوات المساواة في الأجور خلال آخر عقدين، وتوزع البطولات الأربع الكبرى المكافآت بالتساوي بين الرجال والسيدات.

لكن بعض بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات لا تزال تعرض جوائز مالية أقل للسيدات، ففي روما تبلغ قيمة "الالتزام المالي" للاعبين الرجال 9.51 مليون دولار، مقابل 3.5 مليون دولار للسيدات.

وقال أنجيلو بيناجي، رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس، الشهر الماضي، إن البطولة بدأت إجراءات تضمن التكافؤ في المكافآت خلال 3 سنوات، لكن أنس طالبت بتغيير فوري.

وأبلغت صحيفة نيويورك تايمز: "لا أرى سببا للانتظار، هذا محبط للغاية، حان وقت التغيير، يجب أن تتصرف البطولة على نحو أفضل".

ويتنافس الرجال والسيدات في بطولة إيطاليا، التي تقل درجة واحدة عن البطولات الأربع الكبرى، في مباريات تحسم على أساس الأفضل في ثلاث مجموعات، ويشارك إجمالي 128 لاعبا ولاعبة بالقرعة الرئيسية.

وقالت الإسبانية باولا بادوسا، إنها لا تفهم سر تفاوت الجوائز المالية في روما، التي تجذب عددا من لاعبات الصفوة في العالم.

وأضافت: "لا أعرف لماذا لا تتساوى الجوائز حاليا، لا يبلغوننا بالسبب، يقولون إن هذا ما يدفع، ويجب أن نلعب".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك