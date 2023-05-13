دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري يكتسح الترجي التونسي بثلاثية نظيفة ويخطو بثبات نحو الدور النهائي

كرة القدم

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الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مهاجم الأهلي المصري، سجل ثنائية في فوز فريقه على الترجي التونسي (3-صفر) في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في رادس. 12 مايو/أيار 2023.

خطا النادي الأهلي المصري خطوة كبيرة نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن فاز الجمعة على مضيفه الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي، ليواجه الفائز من المنازلة بين الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي. وسجل أهداف الفوز الجنوب أفريقي بيرسي تاو (8 و56) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (75).

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بات الأهلي المصري على مشارف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما عاد اكتسح الترجي التونسي 3-صفر الجمعة على ملعب "حمادي العقربي" في رادس في ذهاب الدور نصف النهائي.

وسجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائية (8 و56) فيما أضاف محمود عبد المنعم "كهربا" الثالث (75).

وخاض فريق "باب سويقة" اللقاء بغياب الحضور الجماهيري بعدما وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبة على الفريق التونسي بسبب أعمال الشغب التي حدثت في لقاء الترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي.

وغاب عن صفوفه أيضا مجموعة من نجومه أبرزهم الحارس المخضرم معز بن شريفية ولاعب الوسط غيلان الشعلالي، الجناح الليبي حمدو الهوني والجزائري رياض بن عيادة.

بادر الفريق المصري إلى الهجوم بغية مباغتة مضيفه بهدف سريع، وهذا ما تحقق عندما قاد "كهربا" هجمة منسقة ومرر كرة مميزة إلى تاو الذي سدد بقوة فارتطمت الكرة بقدم الحارس التونسي محمد صدقي الدبشي وارتدت إلى الشباك (8).

وكاد حسين الشحات أن يضاعف تقدم الأهلي بعدما انفرد على نحو تام إثر تمريرة من تاو لكنه سدد بجوار المرمى على نحو غريب (27).

على غرار الشوط الأول، اقتنص الأهلي هدفا مباغتا إثر مجهود فردي مميز من تاو على حدود منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية غيرت اتجاهها بعدما ارتطمت بمدافع الترجي وسكنت أقصى يسار المرمى (56).

واستمرت السيطرة السلبية للفريق التونسي، إذ احتاج إلى اللمسة الحاسمة، فيما اغتنم الفريق المصري فرصه على أفضل نحو ليضيف الهدف الثالث اثر مرتدة سريعة قادها المالي أليو ديانغ ومنه إلى حسين الشحات عن الجهة اليسرى فمرر الكرة عرضية إلى كهربا فتابعها إلى يسار الحارس الدبشي (75). وهذا الهدف الخامس للمهاجم الدولي هذا الموسم في المسابقة القارية.

وفي حال تأهله، سيواجه الأهلي الفائز من مواجهتي الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي اللذين يلتقيان السبت في ذهاب المربع الذهبي. وهو يسعى لبلوغ النهائي الرابع على التوالي وتعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب (10 مرات حاليا).

فرانس24/ أ ف ب

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