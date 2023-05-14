الدوري الإسباني: برشلونة يضمن اللقب الـ 27 في تاريخه بعد فوزه برباعية على إسبانيول

فريق برشلونة الإسباني يحتفل بتحقيق الدوري المحلي بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين على إسبانيول 14 أيار/مايو 2023.

ضمن برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والأولى منذ عام 2019، على أرض جاره ومضيفه إسبانيول بالفوز عليه 4-2، وبالتالي زاد من صعوبة مهمته في البقاء في الدرجة الأولى، الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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أحرز برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الـ27 في تاريخه، والأولى خلال أربع سنوات، بعدما فاز بسهولة 4-2 على غريمه في المدينة إسبانيول، بفضل ثنائية روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول الأحد.

وقبل 4 جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه.

ولم يحظ برشلونة سوى بوقت قليل للاحتفال، إذ اضطر الزوار للهرب من الملعب سريعا بعد صفارة النهاية، عقب اقتحام العديد من مشجعي إسبانيول أرض الملعب.

ويتعين على برشلونة الانتظار حتى يوم السبت المقبل للاحتفال باللقب بين جماهيره، حين يستضيف ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع في كامب نو.

وكان التتويج مفعما بالعواطف للقائد سيرجيو بوسكيتس، الذي أعلن الأسبوع الماضي رحيله عن النادي الكتالوني بعد 15 عاما في نهاية الموسم.

وهذا اللقب التاسع لبوسكيتس في الدوري، ورقم 32 بشكل عام في مسيرته بالنادي، ويشمل سجله الرائع 3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و7 في كأس الملك، و3 بكأس العالم للأندية.

كما فاز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا في 2010، وببطولة أوروبا 2012.

وقال لمحطة موفيستار بلوس: "أنا سعيد، أعتقد أننا خضنا موسما رائعا، وحسمناه اليوم بانتصار كبير".

وأضاف: "الفريق متماسك، وتشكيلتنا صلبة، ونحظى بدفاع قوي، وهكذا يكون بناء الأبطال".

وتابع: "أنا فخور بما حققناه طيلة الموسم، تمتعنا بالصلابة والثبات، وفزنا بمباريات كان يجب الفوز بها، ولم نهدر نقاطا كثيرة، كان موسما مميزا، وأنا سعيد جدا بإنهاء مشواري هنا بهذه الطريقة".

وكان برشلونة الطرف الأفضل بوضوح أمام جاره المتواضع القابع بالمركز قبل الأخير، وافتتح التسجيل بواسطة ليفاندوفسكي من مدى قريب.

وأضاف أليخاندرو بالدي، الذي صنع الهدف الأول لزميله ليفاندوفسكي، الهدف الثاني من متابعة لتمريرة بيدري العرضية في الدقيقة 20.

وعزز ليفاندوفسكي تقدم برشلونة قبل الاستراحة بـ5 دقائق، بعد تمريرة متقنة من رافينيا.

وأحرز المدافع جول كوندي الهدف الرابع لبرشلونة بضربة رأس في الدقيقة 53، لكن خابي بوادو وخوسيلو قلصا الفارق لإسبانيول في الدقائق الأخيرة. وفاز برشلونة للمرة الـ27 في 34 مباراة هذا الموسم، واستند في نجاحه بالمسابقة المحلية على قوة دفاعه، حيث استقبل 13 هدفا فقط، وهي أفضل محصلة دفاعية في مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى، وبفارق كبير.

وتبدو أرقامه الدفاعية أكثر إبهارا في ملعبه، حيث استقبل هدفين فقط، أحدهما من ركلة جزاء، والآخر من نيران صديقة.

كما يملك ثاني أفضل هجوم في الدوري، بعدما أحرز 64 هدفا. ويملك بين صفوفه هداف المسابقة ليفاندوفسكي برصيد 21 هدفا، متقدما بأربعة أهداف على كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

فرانس24/ رويترز

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