الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان يقترب من اللقب بعد اكتساحه أجاكسيو 5-صفر

كرة القدم

كيليان مبابي سجل هدفين في مرمى أجاكسيو خلال فوز فريقه 5-صفر، في 13 مايو/أيار 2023.

فاز باريس سان جرمان مساء السبت على ضيفه أجاكسيو بخماسية نظيفة في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما جعله يقترب من الاحتفاظ بلقبه. وسجل أهداف الفوز فابيان رويس (22) وأشرف حكيمي الثاني (33) وكيليان مبابي (47 و54)، فيما أضاف محمد يوسف من جزر القمر الهدف الخامس عكسي في مرمى فريقه (73).

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اقترب باريس سان جرمان من الاحتفاظ بلقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بخماسية نظيفة على ضيفه أجاكسيو، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين السبت. ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده إلى 81 نقطة على بُعد ست نقاط من لنس الثاني قبل ثلاث مراحل من النهاية.

تقدم باريس سان جرمان عبر الإسباني فابيان رويس (22) قبل أن يضيف أشرف حكيمي الثاني (33) ويطرد لاحقا قبل ربع ساعة من النهاية. وأحرز كيليان مبابي ثنائية مع انطلاق الشوط الثاني (47 و54) لينفرد في صدارة ترتيب هدافي الدوري، فيما أضاف محمد يوسف من جزر القمر الهدف الخامس عكسي في مرمى فريقه (73).

شهدت المباراة عودة ليونيل ميسي بعدما عمد فريقه إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق. وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي يتطلع للعب في السعودية العام المقبل في صفقة محتملة قد تعيد إشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق سابقاً بصفوف نادي النصر.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد أن تسبب تدخل على ميسي في شجار فتلقى حكيمي، الذي طُرد ضد لوريان قبل أسبوعين، البطاقة الحمراء المباشرة بعد مشاجرة مع توما مانغاني الذي طرد بدوره.

ومع تقليص عدد الأندية في دوري الأضواء من 20 إلى 18 الموسم المقبل، تهبط أربعة فرق مع نهاية الموسم ويصعد اثنان من الدرجة الثانية. ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع عشر على بُعد ست نقاط من صاحب المركز السابع عشر الذي يحتله نانت.

ومع هبوط أنجيه المتذيل رسميا منذ مراحل (14 نقطة) وأجاكسيو الثامن عشر (23) وهبوط متوقع لتروا التاسع عشر (22)، تحتدم المنافسة لتفادي المركز السابع عشر.

فرانس24/ أ ف ب

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