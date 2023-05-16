إنتر يكرر فوزه على ميلان ويبلغ نهائي أبطال أوروبا بعد غياب 13 سنة

لاعبو فريق إنتر ميلان يحتفلون بتأهلهم إلى نهائي أبطال أوروبا بعد فوزهم على إيه سي ميلان في ملعب السان سيرو. 16 أيار/مايو 2023

سجل لاوتارو مارتينيز هدفا قرب النهاية، ليقود إنتر ميلان للفوز 1-صفر على غريمه ميلان وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تفوق 3-صفر في مجموع المباراتين اليوم الثلاثاء. وضرب إنتر موعدا في نهائي 10 حزيران/يونيو في إسطنبول مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أو مانشستر سيتي اللذين يلتقيان الأربعاء في إنكلترا (1-1 ذهابا).

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بلغ إنتر الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2010، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه ميلان 1-0 الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابا.

وسجل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس هدف المباراة الوحيد قبل ربع ساعة من النهاية (74)، ليضرب إنتر موعدا في نهائي 10 حزيران/يونيو في إسطنبول مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أو مانشستر سيتي، اللذين يلتقيان الأربعاء في إنكلترا (1-1 ذهابا).

وهذا النهائي السادس لإنتر في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال، والأول في 13 عاما، وتحديدا منذ أن قاده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه على حساب بايرن ميونيخ الألماني عام 2010.

وحرم إنتر جاره من بلوغ النهائي الثاني عشر في تاريخه والأول منذ 2007، عندما حقق لقبه السابع على حساب ليفربول الإنكليزي، علما أنه ثاني أكثر المتوجين بالبطولة المرموقة خلف ريال مدريد (14).

في المقابل، توج إنتر ثلاث مرات أعوام 1964، 1965 و2010، وحل وصيفا عامي 1967 و1972.

وكان إنتر سهل مهمته ذهابا في المباراة التي اعتبرت على أرض ميلان (يعتمد الفريقان الملعب نفسه)، عندما فاز بثنائية مبكرة في أول 11 دقيقة عبر البوسني إدين دجيكو والأرميني هنريك مخيتاريان.

ويعيش "نيراتسوري" فترة ذهبية، حيث فاز في 8 مباريات على التوالي في جميع المسابقات، وعزز حظوظه في العودة إلى المسابقة القارية من بوابة الدوري - في حال لم يحقق اللقب هذا الموسم - باحتلاله المركز الثالث قبل ثلاث مراحل من النهاية.

كما بلغ نهائي كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس، حيث يلتقي فيورنتنا في الـ24 من الشهر الحالي.

في المقابل، يبدو الوضع غير مستقر لدى ميلان عقب خسارة مذلة أمام سبيتسيا نهاية الأسبوع، ما أجبر الفريق والمدرب ستيفانو بيولي على الدخول في نقاش مع الجماهير عقب نهاية المباراة خارج الديار.

وتراجع ميلان إلى المركز الخامس على سلم الدوري، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، وبات مهددا بالغياب عن المسابقة الأسمى.

فرانس24/ أ ف ب

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