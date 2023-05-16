"النساء في بلدي لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة"... استبعاد الدولي المغربي أبو خلال من تولوز بعد مشادة كلامية

كرة القدم

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استبعد نادي تولوز لكرة القدم مهاجمه الدولي المغربي زكريا أبو خلال إثر مشادة كلامية "حادة" جمعته مع لورانس أريباجيه نائبة عمدة تولوز، المسؤولة عن الرياضة بالمنطقة في 30 نيسان/أبريل الماضي. وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن اللاعب البالغ 23 عاما قال للمسؤولة المنتخبة إن "النساء في بلده لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة"، بعد أن طالبته بتخفيف الضجيج والصراخ خلال الاحتفالات بالفوز بلقب كأس فرنسا على حساب نانت 5-1.

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كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم قرر استبعاد مهاجمه المغربي الدولي زكريا أبو خلال بعد مشادة "حادة" بين اللاعب مع لورنس أريباجيه نائبة عمدة تولوز، المسؤولة عن الرياضة بالمنطقة، في 30 نيسان/أبريل الماضي

وجاء في بيان للنادي الفرنسي بأن أبو خلال سيتدرب "بعيدا عن الفريق المحترف، حتى إشعار آخر" و"لن يعلّق النادي بانتظار نتائج تحقيق داخلي".

وقال اللاعب للمسؤولة حسب نفس المصدر، إن النساء في بلده "لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة"، بعد أن طالبته بتخفيف الضجيج والصراخ خلال الاحتفالات بالفوز بلقب كأس فرنسا على حساب نانت 5-1.

وهذه المرة الثانية في غضون يومين، تتركز الأضواء على أبو خلال (13 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم) حيث رفض الأحد ارتداء شعار داعم للمثليين في مواجهة نانت ضمن المرحلة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مبررا قراره "الاحترام قيمة أقدرها كثيرا وهذا يمتد إلى الآخرين، لكن هذا يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية. لهذا السبب، لا أعتقد أني الشخص المناسب للمشاركة في مثل هذه الحملة الترويجية".

ولم يعاقبه ناديه خلافا لنانت الذي غرم مهاجمه المصري مصطفى محمد "ماليا وليس رياضيا" بعد رفضه أيضا المشاركة مرتديا هذا الشعار.

فرانس24/أ ف ب

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