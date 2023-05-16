كأس الاتحاد الأفريقي: اتحاد العاصمة يواجه أسيك ميموزا وعينه على اللقب القاري الأول في تاريخه

كرة القدم

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بعد لقاء الذهاب الذي عاد منه إلى قواعده بتعادل سلبي ثمين، سيحرص اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة المدرب الشهير عبد الحق بن شيخة على تكرار إنجاز عام 2015 وبلوغ نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في لقاء إياب الدور نصف النهائي الذي سيجمعه الأربعاء على ملعب "5 جويلية" في الجزائر بفريق أسيك ميموزا العاجي.

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يسعى اتحاد العاصمة الجزائري إلى خوض ثاني نهائي قاري في تاريخه، عندما يواجه ضيفه أسيك ميموزا العاجي في إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأربعاء على ملعب "5 جويلية" في الجزائر.

وحقق الفريق الجزائري التعادل السلبي في لقاء الذهاب الذي أجري في مدينة بواكيه، حيث صمد أمام الضغط العاجي المتواصل طوال وقت المباراة. ويتطلع إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى النهائي ومطاردة اللقب القاري الأول في تاريخه الممتد لنحو 85 عاما.

وكان النهائي الأول لفريق "سوسطارة" عام 2015 قي نهائي دوري الأبطال، حين خسر أمام تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

وأكد مدرب الفريق الجزائري عبد الحق بن شيخة على جاهزية لاعبيه من أجل بلوغ "النهائي الحلم"، في مقدمتهم العائد من الإصابة عبد الرحمن مزيان، ما يمنحه خيارات هجومية إضافية إلى جانب البوتسواني توميسانغ أوريبونيي وأيمن محيوص وخالد بوسيليو.

وحذر بن شيخة لاعبيه من مغبة التساهل مع أسيك، ودعاهم إلى ضرورة أخذ الأمور بجدية منذ ضربة البداية، وأضاف "ينبغي عليهم التركيز حتى صافرة النهاية".

وتابع "ليس لدى الفريق الضيف ما يخسره وبالتالي سيرمي بكل ثقله لتحقيق نتيجة إيجابية، ومن ثم بلوغ النهائي".

ويسعى الفريق العاجي إلى الخروج بنتيجة إيجابية لقطع تأشيرة العبور ألى النهائي للمرة الأولى في تاريخه أيضا، علما أنه توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 1998، والكأس السوبر الأفريقي 1999.

وفي النصف النهائي الثاني، يحتاج مارومو غالانتس الجنوب أفريقي إلى جهود مضاعفة تتخطى عاملي الأرض والجمهور ليجتاز عقبة ضيفه يانغ افريكانز التنزاني عندما يتواجهان في بولوكواني.

وكان يانغ افريكانز قد فاز ذهاباً بهدفين نظيفين في دار السلام، ليضع قدما في النهائي الأول في تاريخه.

فرانس24/ أ ف ب

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