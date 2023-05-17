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التونسي منتصر الطالبي في حوار حصري لفرانس24: "المغرب أفضل منتخب أفريقي حاليا"

11:34 مقابلة مع اللاعب التونسي منتصر الطالبي © فرانس24

قال لاعب المنتخب التونسي ونادي لوريان الفرنسي منتصر الطالبي خلال مقابلة حصرية الأربعاء مع فرانس24 إنه يرى في المغرب أفضل منتخب أفريقي حاليا، نظرا للمستوى الذي ظهر به في نهائيات بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر، معتبرا أن أداءه شكل مصدر فخر لجميع العرب. وكذلك عبّر الطالبي الذي يعد من أفضل المدافعين حاليا في الدوري الفرنسي عن اعتزازه الكبير بالصورة التي قدمها منتخب بلاده خلال المونديال راجيا أن يتوج ذلك ببلوغ أدوار متقدمة في بطولة كأس أفريقيا للأمم المقبلة. من جهة أخرى قال المدافع الذي يطمح للعب في الدوري الإنكليزي إن المهاجم كيليان مبابي أفضل لاعب في الوقت الحالي عالميا مؤكدا أن اختياره البقاء في البطولة الفرنسية سببه الرغبة في تحسين أدائه أكثر وتطوير مستواه.