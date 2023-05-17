دوري أبطال أوروبا: "الماكينة" مانشستر سيتي تسعى لاختراق "القلعة" ريال مدريد وبلوغ النهائي

كرة القدم

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فينيسيوس، السلاح الأبرز لريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد. 9 أيار/مايو 2023.

سيسعى نادي مانشستر سيتي إلى تخطي ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، وبلوغ الدور النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2021. وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب 1-1، فيما ضمن فريق إنتر ميلان الثلاثاء مكانه في النهائي المقرر إجراؤه في 10 يونيو/حزيران بإسطنبول إثر فوزه على جاره وغريمه ميلان 3-صفر ذهابا وإيابا.

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يستضيف نادي مانشستر سيتي الأربعاء على استاد الاتحاد ريال مدريد سعيا للاستفادة من عامل الأرض وفك عقدته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وتعادل الفريقان قبل أسبوع في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1.

ويملك فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا العدة اللازمة لمواجهة ريال العنيد في مسابقة عريقة يلهث وراءها، كما أنه يملك أفضلية الأرض خصوصا وأنه قد فاز في كل مبارياته الـ14 البيتية عام 2023.

ويحارب سيتي على ثلاث جبهات إذ بات قريبا جدا من إحراز لقبه الخامس في ست سنوات في الدوري الإنكليزي (على حساب أرسنال)، وسيلاقي جاره اللدود مانشستر يونايتد في نهائي الكأس المحلية ويواصل السعي نحو لقب قاري.

وأراح غوارديولا نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين، صاحب هدف التعادل ذهابا، خلال الفوز الصريح على أرض إيفرتون 3-0 الأحد. لكنه دفع بماكينته التهديفية النرويجي إرلينغ هالاند صاحب 52 هدفا في مختلف المسابقات.

وكانت مساهمات دي بروين مع سيتي محورية في السنوات الماضية، قبل قدوم العملاق النرويجي الصيف الماضي. وقبل هدفه في سانتياغو برنابيو، سجل ثنائية في مرمى أرسنال مهّدت للقب ثالث توالياً في البرميرليغ. بيد أن البلجيكي الأصهب يتميز أكثر بتمريراته الحاسمة التي بلغت 27 في 43 مباراة هذا الموسم، ليصبح أسرع لاعب يمرر 100 كرة حاسمة في البرميرليغ.

حضور كامافينغا يبعث الأمل بصفوف ريال مدريد

في المقابل، يتمتع ريال مدريد بسطوة رهيبة على هذه المسابقة منذ بداياتها عندما توّج خمس مرات بين 1956 و1960، ثم في الألفية الثالثة حيث أحرز اللقب سبع مرات آخرها الموسم الماضي على حساب ليفربول بهدف من دون رد.

وتنفس جمهوره الصعداء عندما أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي أن إصابة ظهيره الأيسر الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا (20 عاما) بركبته ليست سيئة. ولعب كامافينغا دورا هاما بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور ذهابا، قبل أن يرتكب خطأ كلف فريقه التعادل، علما أن اللاعب خاض 54 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وفقد ريال مدريد لقبه في الدوري المحلي لمصلحة غريمه التاريخي برشلونة، لكنه عوض جزئيا بنيله لقب كأس الملك على حساب أوساسونا (2-1) ويأمل في متابعة طريقه نحو النهائي القاري لملاقاة إنتر ميلان الذي تأهل أمام جاره وغلايمه ميلان (3-صفر).

ويعول أنشيلوتي مجددا على فينيسيوس جونيور والمخضرم بنزيمة وصانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش لتكريس عقدة الملكي في نصف النهائي أمام أزرق مانشستر.

فرانس24/ أ ف ب

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