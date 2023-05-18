كأس الاتحاد الأفريقي: نادي اتحاد الجزائر يبلغ الدور النهائي ليواجه يانغ أفريكانز التنزاني

كرة القدم

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لاعبو اتحاد العاصمة في نهاية مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الجيش الملكي المغربي في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في 30 أبريل 2023.

بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري ثاني نهائي قاري في تاريخه، عقب انتصاره على ضيفه أسيك ميموزا العاجي الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على ملعب "5 جويلية" في الجزائر. وبهذا الإنجاز، يضرب الفريق الجزائري موعدا مع يانغ أفريكانز التنزاني في قمة يرتقب أن تكون مثيرة. وكان النهائي الأول لفريق "سوسطارة" عام 2015 في نهائي دوري الأبطال، حين خسر أمام تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

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حقق اتحاد العاصمة الجزائري "الحلم القاري" إثر بلوغه نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه أسيك ميموزا العاجي 2-صفر الأربعاء، على ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي.

وحقق الفريق الجزائري التعادل السلبي في لقاء الذهاب الذي أجري في مدينة بواكيه، حيث صمد أمام الضغط العاجي المتواصل طوال وقت المباراة.

وسيلتقي في النهائي مع يانغ أفريكانز التنزاني الذي جدد فوزه على مضيفه مارومو غالنتس الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1.

واستغل فريق "سوسطارة" عاملي الأرض والجمهور على أفضل نحو، ليبسط سيطرته على المجريات منذ البداية، حيث صنع فرصا عدة، أبرزها تسديدة السعدي الرضواني فوق المرمى.

وهز خالد بوسيلو الشباك مانحا التقدم لاتحاد العاصمة بعدما قام بفاصل مهاري وتسديدة قوية إلى يمين الحارس العاجي إثر تمريرة في العمق من الرضواني.

وتصدى حارس أسيك شارل فولي لرأسية خلفية لأيمن محيوص.

وبسط الضيوف سيطرتهم في الشوط الثاني سعيا لإدراك التعادل وبالتالي التأهل، وبرز الحارس الجزائري أسامة بن بوط على نحو مميز في التصدي للعديد من الفرص العاجية أبرزها تسديدة ديارا سويا.

ومن مرتدة سريعة، ضاعف إسماعيل بلقاسمي تفوق الفريق الجزائري بتسديدة ساقطة "لوب" من فوق الحارس المتقدم بولي.

وفي ملعب "رويال بافوكينغ" في مدينة راستنبورغ الجنوب أفريقية، قاد المدرب التونسي نصر الدين نابي يانغ أفريكانز إلى الدور النهائي للمرة الأولى على حساب مارومو غالانتس بعدما تغلب عليه 2-1 في الإياب، وفي الذهاب 2-صفر.

وبرغم سيطرة أصحاب الأرض إلا أن الفريق التنزاني كان الأخطر، وأهدر مدثر يحيى فرصة افتتاح التسجيل بعدما انفرد على نحو تام بحارس غالانتس واشنطن آروبي من زيمبابوي إلا أنه سدد خارج المرمى.

وقبل انقضاء الشوط الأول منح الكونغولي الديمقراطي فيستون مايلي التقدم للضيوف بعدما انفرد إثر هجمة مرتدة وسدد بقوة حاول الحارس صدها لكنها ارتدت إلى فيستون فتابعها في الشباك.

في الشوط الثاني واصل "يانغا" مرتداته الخطرة، وأضاف الهدف الثاني عبر الزامبي كينيدي موسوندا بمتابعته عرضية مايلي في المرمى.

وقلص رانغا شيفافيرو النتيجة للفريق الجنوب الأفريقي برأسيه إثر عرضية لاكي موهومي.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها نابي النهائي القاري بعدما نجح في الأمر عينه مع ليوبارد دو دوليسي الكونغولي عام 2012، حيث قاده إلى اللقب على حساب دجوليبا المالي.

وتقام مباراتا الدور النهائي للبطولة، في 28 مايو/أيار الجاري و3 حزيران/يونيو المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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